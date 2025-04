TAF9: torna la boxe “pro” italiana a Milano

The art of fighting, Taf 9′, uno degli appuntamenti più attesi nel panorama della boxe professionistica italiana è stato presentato a Milano Palazzo Lombardia. L’evento, che si svolgerà sabato 17 maggio al Centro Pavesi di Milano, propone sei incontri, tra cui due con titoli in palio, e vedrà sul ring alcuni tra i migliori pugili del momento.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con il Fight Club Fragomeni e patrocinata da Regione Lombardia è stata presentata dal sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi.

“Taf 9 – ha sottolineato – non è solo un evento sportivo di caratura internazionale. È infatti un’occasione per promuovere i valori dello sport, dell’impegno del rispetto delle regole e dell’avversario, che la boxe incarna alla perfezione. Regione Lombardia è orgogliosa di sostenere realtà come questa, capaci di coinvolgere i giovani e valorizzare lo sport come leva sociale e culturale”.

Parata di campioni di boxe in occasione della conferenza stampa di TAF (17 maggio 2025) in Regione Lombardia – foto agenzia Sporteconomy (tutti i diritti riservati)

La card della serata del 17 maggio prevede anche l’incontro tra Dario Morello e Yassin Hermi (in palio il titolo italiano dei pesi medi). Akrem Aouina difenderà invece il titolo ‘Wbc silver international‘ contro Mirko Geografo. Sul ring anche il ‘derby romano‘ tra Francesco Faraoni e Francesco Russo.