Svelata la nuova Women’s Fit 2.0 di Puma

PUMA ha lanciato oggi il Brilliance Pack, con protagonista la FUTURE 8 ULTIMATE FG Women’s Fit 2.0 (nella foto in primo piano), progettata da zero per le donne. Il nuovo pack sarà al centro della scena quest’estate, indossato da giocatrici del calibro di Fridolina Rolfö, Alex Greenwood, Laia Aleixandri, Ingrid Engen, Jess Park e Sandy Baltimore.

La FUTURE è donna. Uno scarpino diverso, pensato per donne che fanno la differenza. Con la Women’s Fit 2.0, la FUTURE è davvero al femminile. Una pianta più aderente, un collo del piede più basso e un supporto dell’arco plantare migliorato rendono lo scarpino adattabile al piede — e non il contrario — per permettere ad ognuna di concentrarsi su una sola cosa: liberare la propria creatività. La Women’s Fit 2.0 è stata sviluppata per adattarsi all’anatomia del piede femminile fin dalle fondamenta. Il risultato? Uno scarpino che si adatta a lei, non il contrario.

La tomaia FUZIONFIT³ utilizza filati elasticizzati in quattro direzioni, Fuzionpods 3D e PWRTAPE per creare una calzata adattiva che si muove con la giocatrice come una seconda pelle. Una mesh testurizzata ad alta densità con tecnologia GripControl Pro migliora il controllo di palla in ogni momento, dal passaggio all’ultimo tocco. La suola FLEXGILITY è progettata per movimenti agili e multidirezionali, offrendo alle giocatrici la libertà di esprimersi sul palcoscenico più importante.

La FUTURE Women’s Fit 2.0 è il frutto di anni di sviluppo, modellata grazie al feedback delle atlete e a test nel mondo reale. Dal campo al laboratorio fino ai tornei, PUMA ha perfezionato instancabilmente forma, volume e materiali dei suoi scarpini per soddisfare le esigenze uniche delle calciatrici.

Nel 2022, alcuni scienziati hanno sottolineato come i prodotti calcistici si concentrino sulla performance, la sicurezza, il comfort e la calzata maschile (Ten questions in sports engineering: technology in Elite women’s football, 2022). Alcuni hanno anche suggerito che attrezzature non progettate correttamente per le donne possano aumentare il rischio di infortuni. In seguito, uno studio dell’ECA del 2023 ha rilevato che l’82% delle atlete professioniste nei principali campionati europei ha sperimentato disagio nelle calzature (BBC, 2023). Disagio e calzature inadatte sono stati identificati come possibili fattori di aumento del rischio di infortuni.

Alla luce di queste evidenze, PUMA ha lavorato per continuare a sviluppare prodotti specifici per le donne e, con la nuova Women’s Fit 2.0, ha migliorato calzata e comfort per affrontare queste problematiche. Parte integrante di questa strategia è la collaborazione con ricercatrici accademiche per effettuare test esterni e validazioni, con l’obiettivo di perfezionare ulteriormente i prodotti per la performance femminile.

Romain Girard, Vice President Innovation di PUMA, ha dichiarato: “PUMA sta davvero spingendo sull’innovazione e sulla ricerca per quanto riguarda i prodotti performance. Abbiamo continuato a sviluppare la nostra calzata femminile negli ultimi quattro anni, testandola con consumatrici, atlete professioniste e collaborando con le migliori università per raccogliere dati e migliorare continuamente. Il nostro recente studio con l’Università del Colorado, a Boulder, ha dimostrato che la nuova Women’s Fit 2.0 garantisce un maggiore comfort nel tempo rispetto all’edizione Unisex precedente, e ciò potrebbe essere un fattore importante nella riduzione del rischio di infortuni per le atlete. Inoltre, stiamo conducendo diversi studi in questo ambito, con novità interessanti in arrivo.”