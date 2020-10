STOP ALLE PARTNERSHIP CON GLI OPERATORI PER IL GIOCO D’AZZARDO ANCHE IN SPAGNA

(di Daniele Caroleo) – Dopo l’Italia, anche la Spagna sarà costretta a fare i conti con il divieto di sponsorizzazione per il gioco d’azzardo. Il Ministro dei Consumatori spagnolo, Alberto Garzon, infatti, tramite un’apposita ordinanza, ha comunicato alle società di calcio partecipanti alla Liga, in Primera ed in Segunda Division, che il termine ultimo per i contratti di partnership di questo genere dovranno cessare entro breve.

E’ stato confermato un periodo di transizione per l’introduzione di questo divieto, affinché i contratti in essere, attualmente in vigore, possano comunque completarsi regolarmente. Ma, contestualmente, non potranno essere firmati nuovi accordi di sponsorizzazione da parte dei club spagnoli.

Il Presidente della Liga, Javier Tebas, nelle scorse settimane, auspicando che venisse valutato un periodo di transizione (la richiesta specifica era di tre anni), aveva previsto che tale divieto sarebbe costato, per le casse delle squadre calcistiche spagnole, qualcosa come circa 90 milioni di euro. Di conseguenza questa sorta di proroga, almeno per i contratti già sottoscritti, dovrebbe essere comunque accolta con favore dai club dei campionati professionistici spagnoli di calcio. Le società sportive, infatti, nonostante le avvisaglie in merito all’introduzione di questa nuova normativa in merito alle restrizioni sulla pubblicità del gioco d’azzardo, avevano comunque continuato a stipulare degli accordi di partenership in tal senso.

Attualmente sono 7 i club della Liga che hanno come sponsor una società di scommesse: Betway (con Alaves, Levante e Betis), Bwin (sponsor del Valencia), Marathonbet (in accordo con il Siviglia), Winamax (partner del Granada) e Dafabet (sponsor del Cadice). Per quanto riguarda la Segunda Division, invece, il Girona ha una partnership con Marathonbet mentre i Leganes ha un contratto in essere con Betway. Senza considerare, ovviamente, i contratti che non prevendo il marchio esposto sulle maglie da gioco. Altrimenti potremmo menzionare anche gli accordi, ad esempio, del Barcellona (con 1XBet) e del Real Madrid (con Codere e Kok Sport). Tra l’altro la stessa Liga, tra i propri partner, ha una società di betting come Sportium. Al momento, però, questi non dovrebbero essere annoverati tra gli accordi che verranno limitati.

Il decreto spagnolo sulla pubblicità imporrà la restrizione per la pubblicità del gioco d’azzardo su tutti i canali dei media (verrà compreso anche un limite per gli annunci televisivi nella fascia oraria compresa tra l’una e le cinque del mattino). Si prevede, inoltre, a breve, l’introduzione di una sorta di registro nazionale di autoesclusione che possa coprire tutte le comunità autonome della Spagna. La legge, approvata dalla Commissione Europea, prevede anche il divieto assoluto di sponsorizzazione sui kit e negli stadi, mentre una delle proposte ancora al vaglio è quella relativa all’estensione di tale divieto anche in merito all’utilizzo del nome di un marchio o di un operatore commerciale di scommesse per identificare un impianto sportivo. Un recente rapporto ha evidenziato che lo scorso anno gli operatori del gioco d’azzardo, in Spagna, hanno aumentato il loro investimento pubblicitario del 10,6%.