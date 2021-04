All’interno del corso di Alta Formazione” in “Diritto, Etica e Management nel settore sportivo del calcio” presso l’Unical (Università della Calabria), di cui l’agenzia Sporteconomy.it è partner media, è stato realizzato un lavoro di analisi sul tema dei diritti di immagine dei top player calcistici. Il primo confronto ha interessato il binomio Cristiano Ronaldo-Leo Messi. La seconda analisi è sui dati dei social media dei principali team della Serie A (confrontandoli con quelli del top player più rappresentativo).

SOCIAL MEDIA NEL CALCIO: LA NUOVA FRONTIERA DEI DIRITTI D’IMMAGINE

(di Chiara Agnesi) – Negli ultimi anni il boom dei social network si è diffuso in tutti i settori, così come a livello di sport business: lo dimostrano i numeri “monstre” dei profili social di campioni del calibro di Cristiano Ronaldo e Leo Messi, tra gli atleti più conosciuti e apprezzati al mondo. Entrambi hanno utilizzato queste piattaforme digitali per gestire la propria immagine arrivando a raggiungere, in totale, quasi 1 miliardo di persone.

Dai numeri a disposizione si può notare un netto sbilanciamento di “seguaci” a favore di CR7, in particolare su Instagram, con una differenza sostanziale (278 milioni follower del portoghese contro i 198 milioni della “Pulce”). L’attaccante juventino domina anche su Facebook, con 148 milioni di follower, rispetto ai 101 milioni del talento blaugrana. Su Twitter e Youtube, è costante la prevalenza dei “seguaci” dell’icona lusitana (rispettivamente 91,1 e 1,75 mln rispetto ai 2,9 mln del profilo Twitter “Team Messi” – non avendo il calciatore un profilo personale – ed ai 1,1 mln di iscritti al canale Youtube dell’argentino).

Anche analizzando il numero complessivo di follower C.Ronaldo batte Messi con un netto 519 a 303 (in mln di euro), con una strategia di sfruttamento dei social maggiormente efficace. Volendo poi allargare l’ottica di questa analisi al campo dei rapporti commerciali – sponsor, publicità, endorsement – si nota la scelta comune di stipulare partnership sostanzialmente “a vita”. E’ il caso di Nike (CR7) e Adidas (Messi).

Tra gli altri brand con cui collaborano queste due stelle, troviamo aziende importanti come Samsung, Emirates Airlines, Turkish Airlines, Toyota, Clear, Gillette, Pokerstars.com, ma anche realtà più “locali” o meno popolari/locali come Banco Espirito Santo e Space Scooter.

Cristiano Ronaldo si mostra particolarmente attivo (più del collega con il suo “The Messi store”) anche nell’imprenditoria, con una linea di abbigliamento, una catena di alberghi (i Pestana-CR7) ed una serie di palestre (CR7-fitness). Il predominio dell’ex Real Madrid sui social non “spaventa” solo il rivale di sempre (Leo Messi), ma anche il suo stesso club. La Juventus di Andrea Agnelli, infatti, non può competere con i numeri del campione portoghese, pur vantando 48,3 milioni di follower su Instagram, poco più del 17% di quelli di Ronaldo, 44,5 milioni su Facebook (contro 148 mln) e 9,1 milioni su Twitter.

Considerando gli altri top club della Serie A, ci troviamo di fronte ad una fotografia praticamente speculare, ma con differenze meno marcate. Due campioni del calibro di Zlatan Ibrahimovic (AC Milan) e Romelu Lukaku (FC Inter), sono direttamente concorrenti con i social media dei club di appartenenza. La squadra rossonera, dopo la Juventus, risulta la più seguita sui social, con 9,7 milioni di follower su Instagram, eppure, anche in questo caso, il club è costretto a misurarsi con i numeri del top player (ben 47,1 milioni di seguaci solo su Instagram e 33 milioni di “mi piace” su Facebook (a fronte dei 25 milioni del Milan).

L’FC Inter, invece, può vantare un numero complessivo di “seguaci” maggiore (35,6 mln complessivi) rispetto all’attaccante belga, non presente sulla piattaforma Facebook. E’ in attivo con 6,5 milioni di follower su Instagram (stesso numero del club nerazzurro) e con 2,2 mln su Twitter.

Conclusioni opposte si possono trarre, invece, se si analizza la visibilità sui social dell’AS Roma e della SSC Napoli: la prima vanta tifosi in tutto il mondo che le garantiscono un ampio seguito (15 mln di “seguaci” complessivi) e più del doppio di follower su Instagram e Facebook, rispetto ad esempio al giocatore di maggior spessore (il centravanti bosniaco Edin Dzeko). Il club partenopeo conta solo 2,6 milioni di follower su Instagram, 4,6 milioni su Facebook, 1,7 milioni Twitter e soli 179 mila iscritti su Youtube (l’1% rispetto agli iscritti al canale di Cristiano Ronaldo); addirittura più limitati i numeri dell’attaccante campano Lorenzo Insigne: 1,5 milioni di seguaci su Instagram, meno di 600 mila su Facebook e quasi 75 mila su Twitter per l’attaccante del Napoli e della nazionale italiana.