Sky Wifi nuovo title sponsor del campionato di Serie C 2025/26.

Lega Pro e Sky annunciano oggi di aver siglato il rinnovo della partnership: Sky Wifi (il servizio ultrabroadband di Sky) sarà il nuovo title sponsor (nella foto il nuovo logo combined) del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Nelle due precedenti stagioni vi era stata la partnership con NOW.

Elia Mariani, Chief Consumer Officer di Sky Italia:“Oggi la connettività è una parte fondamentale delle nostre vite quotidiane, ma lo è sempre più anche nell’esperienza sportiva. Sky Wifi, grazie alla sua rete capillare e ultraveloce, ci consente di raggiungere le comunità locali in tutta Italia, rafforzando il legame tra tecnologia e territorio. Per questo abbiamo scelto di legare Sky Wifi al campionato di Serie C che rappresenta, in modo autentico, il tessuto sportivo e sociale del Paese. Lo facciamo dopo la partnership con NOW che, insieme a Sky, continuerà a trasmettere tutto il campionato per connettere milioni di tifosi alle loro passioni”.

Anche per le prossime tre stagioni tutta la Serie C sarà su Sky e in streaming su NOW, con oltre 1.200 partite all’anno tra regular season, playoff, playout, Supercoppa e Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con rubriche dedicate, highlights e approfondimenti.

