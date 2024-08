Sky Sport si prepara per la “vernice” della nuova Champions League (2024/25)

Inizia la nuova UEFA Champions League 2024/2025 tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW. Domani, giovedì 29 agosto dal Grimaldi Forum di Montecarlo,i sorteggi della massima competizione europea che decideranno le sfide della prima fase del torneo. A partire dalle 17.45 su Sky Sport 24 e in streaming su NOW, Mario Giunta condurrà lo studio per seguire gli accoppiamenti delle 36 squadre del torneo in compagnia del suo top team di ospiti, tra cui Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Fabio Caressa e Paolo Condò.

Sguardo speciale per le squadre italiane che, per la prima volta, saranno 5: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna. Alla fine del sorteggio, le dichiarazioni a caldo dei dirigenti dei top team europei dagli inviati sul posto. La nuova UEFA Champions League inizierà ufficialmente il 17 settembre, quando debutterà il nuovo format con ancora più partite e più scontri tra le big già nella prima fase. Sky e NOW trasmetteranno in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2024/2025, dai primi incontri della nuova classifica unica fino alla finale di Monaco di Baviera del 31 maggio 2025.

Al termine dei sorteggi continua il grande calcio europeo di Sky e NOW, con il ritorno dei playoff di UEFA Conference League Puskas Akademia-Fiorentina. La squadra di Raffaele Palladino scenderà in campo alle 21, con prepartita a partire dalle 20.30 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e in streaming su NOW.