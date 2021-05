Serie B: Sporteconomy al fianco di ChievoVerona e U.S. Lecce nella fase dei playoff

“Anche in Serie B l’agenzia Sporteconomy è stata al fianco nel 2020/21 di due importanti formazioni della “cadetteria” tricolore, ha dichiarato Alberto Morici, direttore ad interim. “Abbiamo collaborato, in questa importante stagione con l’A.C. Chievo Verona, uscito con onore di recente nei playoff (per mano del Venezia calcio), e l’U.S. Lecce, che, lunedì. prossimo, giocherà gara 1 delle semifinali proprio con la compagine lagunare. E’ stato un campionato intenso per entrambe le due squadre di cui siamo “Business Media Parter“, puntando a valorizzare i loro progetti di marketing sportivo. In questa parte finale salutiamo e ringraziamo entrambi i club, che hanno subito sposato la nostra idea di “media partnership” e tiferemo per l’U.S. Lecce già a partire da lunedì sera. Ad Enrico Corvaglia (direttore commerciale ChievoVerona e ad Andrea Micati (marketing U.S. Lecce) i nostri più sentiti ringraziamenti.”