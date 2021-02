SdS: al via l’Executive Programme in “Innovazione & Trasformazione Digitale nel Management Sportivo”

L’industria sportiva sta subendo un forte processo di cambiamento, e la continua evoluzione coinvolge tutti gli strumenti e le tecnologie utilizzate dagli attori protagonisti del settore.

Secondo i rapporti internazionali, nei prossimi anni le competenze maggiormente richieste ai professionisti saranno quelle legate al mondo del digitale e dell’innovazione; proprio in questa direzione si sta muovendo la Scuola dello Sport, sviluppando appositi progetti formativi di alto livello in modo da garantire l’acquisizione delle skills più importanti per il mercato del futuro.

L’organizzazione dell’Executive Programme in “Innovazione & Trasformazione Digitale nel Management Sportivo” va proprio in questa direzione.

Il percorso, che partirà il 19 marzo e terminerà l’11 giugno 2021 in modalità, online avrà l’obiettivo di fornire ai partecipanti una conoscenza pratica e approfondita su come lavorare e sfruttare al meglio le ultime tecnologie utilizzate nello sport, e sarà sviluppato tramite i seguenti moduli:

1. Principi di business e tendenze future del settore sportivo

2. Trasformazione digitale

3. Strategia di business digitale

4. Nuovi media: strumenti, attori e tecnologie

5. I fan e la tecnologia

6. Innovazione nelle attività operative sportive

7. Strategie di innovazione nello sport

8. Gli esports ed i nuovi canali

Il progetto, comprendente interventi e testimonianze di esperti nazionali ed internazionali in merito alla trasformazione digitale e di professionisti inseriti in alcune delle principali organizzazioni sportive, si rivolge a manager sportivi executive, consulenti, funzionari pubblici, addetti e studenti che ricoprono o aspirano a ruoli di rilievo all’interno di organizzazioni sportive e desiderosi di una specializzazione spendibile nel mondo dello sport.

Il primo modulo del corso, in programma il 19 marzo p.v., sarà aperto dal Presidente di Sport e salute avv. Vito Cozzoli.

A seguire, la presentazione di WeSportUp, il primo acceleratore & innovation hub di Sport e salute realizzato in collaborazione con il Fondo Innovazione di CDP e con Startupbootcamp, e facente parte della rete nazionale di acceleratori di CDP Venture Capital, dedicato allo sport e al wellness. Un ecosistema aperto che coinvolgerà le più importanti aziende, istituzioni ed investitori nella ricerca e la collaborazione con le migliori startup e scale-up Italiane ed internazionali per lo sviluppo economico e sociale del settore.

Il Corso è stato progettato dalla Scuola dello Sport in collaborazione con Paolo Carito (Visiting Professor di Strategic Management & Innovation in Sports della Swiss School of Business and Management di Ginevra).

Gli elementi chiave della trasformazione sono il rafforzamento delle competenze di business, industriali e operative; l’obiettivo è quello di promuovere la crescita e lo sviluppo dello sport nel nostro Paese, per creare occupazione e sviluppare risorse da reinvestire nell’azione sociale dello sport.