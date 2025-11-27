Scommesse vincente Serie A: il Milan resta primo in classifica

Milan da scudetto, ma con Napoli, Inter e Juventus che insidiano il Diavolo. Incertezza in chiave retrocessione, con fiducia però sulla risalita della Fiorentina. Kean e Vlahovič come papabili per il trono dei bomber, dove non manca qualche nome “nuovo”. Alla vigilia della ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali, l’Osservatorio Scommesse di Goldbet torna ad accendere i riflettori sulla Serie A, sondando le previsioni degli scommettitori circa scudetto, retrocessioni e classifica marcatori.

Per quanto riguarda il titolo, è il Milan a partire coi favori del pronostico. La squadra di Allegri, attualmente terza a -2 dalle capolista Inter e Roma, attrae il 34% delle puntate complessive in chiave vincente della Serie A 2025-26. Nonostante il Ko di Bologna, lo sfogo di Conte e gli infortuni, il Napoli, campione in carica, mantiene comunque una buona fiducia (24%).



Si nota, tuttavia, una certa frammentazione del quadro previsionale: dietro agli azzurri, attraggono consensi significativi anche l’Inter (20%), attuale leader e convincente nell’ultimo periodo, e la nuova Juventus di Spalletti (16%) che, nonostante un inizio di stagione tutt’altro che esaltante, può avvicinare quelle davanti viste le distanze ridotte.



Da segnalare qualche puntata su Roma (4%) e Como (2%), scelte dagli scommettitori come possibili underdog di stagione in chiave scudetto. I giallorossi di Gasperini, primi dopo 11 giornate, vantano la miglior difesa del torneo, ma segnano poco. Dal canto loro, i lariani di Fabregas intrigano per il talento che abbonda in rosa, ma devono limare i pareggi (già 6, fin qui, in stagione) per restare nella parte alta della classifica.

Chi sarà a retrocedere in Serie B secondo gli scommettitori?

Se è frammentato il quadro previsionale in chiave scudetto, lo è ancor di più quello relativo alla zona retrocessione: del resto, dopo 11 turni di campionato, ci sono 7 squadre in 5 punti. Per chi scommette su Goldbet, sono Lecce (24%), Pisa (22%) e Verona (18%) le maggiori indiziate per la discesa in Serie B. Fin qui, chi ha fatto peggio è l’Hellas, ancora a secco di vittorie e con il peggior attacco del torneo (appena 6 gol segnati). Il Pisa, dopo un inizio un po’ difficile, ha invece ingranato, rimescolando le carte per la salvezza: i nerazzurri di Gilardino sono in serie utile da 5 partite e reduci dalla prima vittoria in campionato.

Colpisce la percentuale del Sassuolo: sui neroverdi di Grosso, nonostante una convincente prima parte di campionato che vale un momentaneo 8° posto in classifica, punta il 15% della platea. In questo senso, gli scommettitori ipotizzano, per la Serie A, un finale diverso dall’attualità: pur avendo il doppio dei punti, per esempio, il Sassuolo attrae più giocate in chiave retrocessione del Parma (12%). Il Genoa, dal canto suo, non figura tra le squadre più scommesse, nonostante l’attuale terzultimo posto in classifica.

Il peggior avvio di sempre della Fiorentina, ancora senza vittorie, inserisce, giocoforza, i viola nel novero delle formazioni attenzionate dagli scommettitori in chiave retrocessione: tuttavia, appena il 9% della platea ritiene che i toscani finiranno effettivamente in B. I gigliati mantengono, dunque, un credito di fiducia presso la platea Goldbet che ritiene che, in qualche modo, la squadra ora guidata da Vanoli si risolleverà.

Interessante, poi, lo spunto offerto dalla fotografia dell’Osservatorio Goldbet relativa al mercato tris di retrocesse proposto dall’operatore. A spuntarla è il trio Cremonese-Lecce-Pisa (36%), complice, forse, una quota antepost più alta in virtù dell’andamento della prima parte di campionato. Seguono Lecce-Parma-Pisa (26%) e Lecce-Pisa-Verona (23%), tris, quest’ultima, con la quota antepost più bassa.

La classifica dei marcatori della Serie A

Dalle squadre ai singoli. Sul fronte classifica marcatori, salutato il bomber dell’ultima stagione, Mateo Retegui, volato in Arabia, è Moise Kean, secondo l’anno scorso, ad attrarre il maggior numero di consensi. L’attaccante della Fiorentina, vicino al rientro dopo lo stop delle ultime settimane a causa di una botta alla tibia, attira il 34% delle puntate complessive. Fin qui appena 2 reti per lui, complici i guai fisici e il pessimo inizio della Fiorentina.



Alle sue spalle resiste l’appeal di Dušan Vlahović: il 22% degli utenti punta sul serbo, passato da esubero a risorsa importante nello scacchiere della Juventus. Terzo nel borsino previsionale è, un po’ a sorpresa, Nikola Krstović, approdato all’Atalanta dal Lecce al posto proprio di Retegui. Sul montenegrino, autore anch’egli di 2 reti nel primo stint di campionato, scommette il 19% della platea, complice, forse, anche una quota antepost più alta che solletica in caso di esito azzeccato.

Ai piedi del podio, le scommesse in chiave capocannoniere della Serie A 2025-26 si frammentano tra gli interisti Marcus Thuram (10%) e Lautaro Martínez (7%) e il laziale Valentin Castellanos (8%). Fuori dai radar, invece, Højlund e Lucca del Napoli e attaccanti di razza come Dovbyk della Roma e Giménez del Milan, finora piuttosto in difficoltà. Percentuali poco rilevanti per i vari Orsolini, Bonny, Castro, Bonazzoli e Simeone, attualmente nella top 10 dei marcatori.