Scenari – Cresce il mercato globale degli eSports

(di Alfredo Mastropasqua) – Gli eSports hanno evoluto il loro status da nicchia a fenomeno globale, con un impatto significativo sull’industria dell’intrattenimento e del marketing. Nel 2024, il mercato mondiale degli sport elettronici ha superato il miliardo di dollari, con previsioni che indicano una crescita continua nei prossimi anni.

Secondo Newzoo, nel 2024 il mercato globale degli eSports ha raggiunto un valore di 1,4 miliardi di dollari, con una crescita annuale prevista del 6,01% fino al 2029. Le principali fonti di reddito includono sponsorizzazioni, diritti media, merchandising e premi in denaro.

In Italia, gli eSports stanno vivendo una fase di espansione significativa. Secondo un rapporto di IIDEA e Deloitte, nel 2024 sono 7,3 milioni gli italiani che hanno seguito contenuti di eSports, con 3,3 milioni di spettatori abituali. La maggior parte di questi appassionati è composta da uomini (68%) con meno di 45 anni, prevalentemente residenti in piccoli centri urbani e con un background in economia e commercio.

Le aziende italiane stanno riconoscendo il potenziale degli eSports come strumento di marketing. Un’indagine dell’Osservatorio Italiano Esports ha rivelato che l’82% delle imprese ha attivato almeno un progetto legato agli eSports dal 2022. Tra queste, il 43,4% ha destinato un budget superiore ai 50.000 euro, con un focus particolare su collaborazioni con influencer e content creator (64%).

Le previsioni indicano una crescita continua per il mercato italiano degli eSports. Secondo Grand View Research, il mercato italiano potrebbe raggiungere un valore di 858,8 milioni di dollari entro il 2030, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 26,7% dal 2024 al 2030.

Tra i titoli più seguiti in Italia ci sono League of Legends (LoL), Valorant, EA Sports FC e Rocket League, che generano il maggior valore per gli stakeholder.

Gli eSports stanno emergendo come una delle industrie più dinamiche e promettenti nel panorama dell’intrattenimento globale. Con un crescente coinvolgimento del pubblico e un forte interesse da parte delle aziende, il settore ha il potenziale per continuare a crescere e innovare, offrendo nuove opportunità sia a livello locale che internazionale.

MKERS: eccellenza italiana negli eSports

E’ una delle principali organizzazioni esportive italiane (fondata da Paolo Cisaria e Thomas De Gasperi), con un palmarès che include vittorie in competizioni internazionali come la FIFA eClub World Cup nel 2021 e il titolo di campione d’Italia nel Rainbow Six Siege nel 2022. La squadra ha anche ottenuto successi in altri giochi come Apex Legends, Overwatch 2 e League of Legends.

Nel 2024, MKERS ha intrapreso una partnership strategica con Al Nassr, club calcistico saudita noto per aver ingaggiato la stella della nazionale portoghese Cristiano Ronaldo. Questa collaborazione ha portato all’ingaggio del portoghese João Afonso Vasconcelos, noto come “Jafonso“, campione del mondo di EA FC 24. L’Al Nassr ha deciso di espandere la sua presenza nel settore degli esports, collaborando con MKERS per sviluppare una divisione competitiva di EA FC. La partnership mira a combinare l’esperienza tecnica e gestionale della realtà tricolore con le risorse e la visibilità di Al Nassr, creando un team competitivo di livello internazionale.