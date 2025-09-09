Marketing – Randstad nuovo HR and Staffing partner dell’Inter

Randstad Italia è il nuovo Official HR and Staffing Partner di FC Inter con una partnership triennale fino alla stagione 2027/28.

L’Inter è uno dei club più prestigiosi del calcio italiano, noto per la sua portata internazionale e il crescente impegno nella crescita dei giovani calciatori . Questo impegno ha recentemente portato alla creazione della squadra Under 23. Questa visione si allinea perfettamente con la missione di Randstad Italia, che si impegna a individuare, supportare e guidare i nuovi talenti nel loro percorso.

Grazie a questa partnership, Randstad Italia potrà raggiungere l’ ampia fan base dell’Inter , composta da oltre 530 milioni di tifosi in tutto il mondo e più di quattro milioni in Italia. Il logo di Randstad Italia sarà presente durante le partite di Serie A e Coppa Italia dell’Inter a San Siro, sui cartelloni pubblicitari, sui maxi schermi e nelle aree hospitality . Per celebrare questa collaborazione, durante tutta la stagione si terranno attività di comunicazione ed eventi esclusivi. (fonte: FC Inter)