Rabona esercita il diritto di recesso ex art.2437 c.c. dalla società Ascoli Calcio (Lega Pro)

Secondo quanto ufficializzato attraverso un comunicato, il brand Rabona (operatore di telefonia mobile low cost) ha esercitato il diritto di recesso ex art.2437 c.c. dalla società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A (attualmente club di Lega Pro) per giusta causa. Rabona, titolare del 10% del pacchetto azionario della società, è, da pochi giorni, diventata proprietaria del marchio Ternana Calcio (tra i top team di Serie C). Il nuovo presidente delle “Fere” è l’imprenditore romano Stefano D’Alessandro (nella foto sotto), che, assieme al fratello Maurizio, ha fondato l’operatore Rabona Mobile.

Sotto il profilo aziendale Rabona ha fondato, di recente, la società RABONA CORPORATION (S.p.A. statunitense), con sede legale nello stato di New York e gli uffici nella 34ima strada a “New York City”. La proprietà della Corporation è al 100% della famiglia D’Alessandro.

Dopo oltre un anno, tempo necessario per l’apertura di una compagnia telefonica mobile negli USA, sono state espletate tutte le attività burocratiche governative e federali.