PUMA & AC MILAN RENDONO OMAGGIO ALL’ARCHITETTURA DI MILANO CON IL NUOVO HOME KIT

Puma ha presentato il nuovo Home Kit di AC Milan indossato dalla Prima Squadra maschile, dalla Prima Squadra femminile e dalle formazioni del settore giovanile nella stagione 2020/21. Il kit si ispira all’eleganza e alla maestosità della città di Milano, ai suoi magnifici edifici e alla sua architettura.

La Galleria Vittorio Emanuele II è il cuore della città e offre uno sguardo unico sull’anima meneghina, unendo il passato della città ad un approccio moderno al design. La Galleria è il più antico centro commerciale d’Italia, sviluppato in un doppio porticato di quattro piani nel cuore di Milano, ed è stata battezzata in onore del primo Re d’Italia. I dettagli architettonici della Galleria hanno ispirato la grafica all-over che si inserisce all’interno delle tradizionali strisce rosso nere della maglia, aggiungendo un nuovo elemento di eleganza.

David Bremond, Head of Product Line Management Teamsport ha dichiarato: “Il Milan è più di una squadra di calcio, rappresenta la cultura della città. Abbiamo voluto creare una maglia che rispetti le tradizioni del club e che parli ai suoi tifosi in Italia e all’estero. Abbiamo aggiunto a questa maglia un’architettura iconica e immediatamente riconoscibile per rappresentare al meglio non solo la città ma anche la sua cultura”.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha commentato: “La maglia di AC Milan è simbolica, rappresenta l’orgoglio e l’appartenenza di milioni di tifosi in tutto il mondo. Il nuovo design rende omaggio alla tradizione, alla cultura e all’architettura iconica della nostra bella città. AC Milan si fonda sui valori di innovazione, comunità, integrità ed inclusività e PUMA li ha saputi catturare ed esprimere al meglio attraverso questo nuovo ed elegante design”.

La nuova maglia farà il suo debutto in campo a San Siro il 2 Agosto contro il Cagliari nell’ultima partita di Serie A della stagione.

Il nuovo Home kit di AC Milan è disponibile a partire dal 28 luglio su Puma.com, nei Puma Store, nei negozi ufficiali AC Milan, store.milan.com e nei migliori retailer di tutto il mondo.

Launch Video: https://fastcat.puma.com/ transfer/ 0d8a2d97ce0a8af04e525650358ac3 0e84a2f2cc2cdd14296eb03d16145b e8d8