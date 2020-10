Pulitissima e Ascoli calcio: al via una nuova partnership commerciale per i bianconeri

E’ la prima volta che Gestione Servizi S.r.l. – Pulitissima, con sede a Maltignano (in provincia di Ascoli Piceno), associa il proprio marchio a quello di una società calcistica:

“Sono tifoso dell’Ascoli calcio” – ha esordito il proprietario di Gestione Servizi S.r.l. e del marchio Pulitissima, Mariano Morosini – Oltre alla passione per i colori bianconeri, credo che sia doveroso dare un contributo all’Ascoli Calcio. Da due anni Patron Pulcinelli sta facendo uno sforzo finanziario non indifferente, questo è sotto gli occhi di tutti, quindi, da imprenditore, dico che bisogna rendere merito a chi viene ad investire in città e mette quotidianamente soldi e passione per il nostro amato Picchio. Oggi il calcio non può mantenersi soltanto con gli investimenti di un unico imprenditore, ognuno dovrebbe contribuire a seconda delle proprie possibilità…”.