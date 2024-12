Politica sportiva – Malagò resta “fatalista” sull’ipotesi quarto mandato CONI

Secondo quanto riporta la rubrica “Diritto e Sport” del quotidiano economico “ItaliaOggi”, Giovanni Malagò (n.1 dello sport italiano e presidente del CONI) nel consueto incontro di fine anno con i giornalisti è tornato a parlare dell’ipotesi di un possibile quarto mandato: “Non so cosa succederà, succeda quel che succeda: sono totalmente fatalista, lavoro come se non ci fosse questo impedimento, poi vedremo se un giorno ci sarà da eleggere un nuovo presidente del Coni, se i risultati saranno migliori e peggiori”, ha aggiunto. “Quello che dovevo dire l’ho detto, ci sono molte persone del mondo del sport che ne stanno parlando. Ognuno è in grado di fare le proprie valutazioni” In merito ad una sua esclusione dall’elezione alla guida del Coni, Malagò ha precisato: “Non appoggerò nessuno, non sarebbe giusto. Lo farei solo se ci fosse un candidato che sfrutti appoggi del mondo politica e non quelli dello sport”.

Infine una frecciata anche al mondo della politica: “I miei rapporti con la politica sono ottimi, con qualcuno no. Ma mica si può pensare di avere tutti migliori amici. Continuo ad avere molte richieste di fare cose in politica, anche da parte di qualcuno che forse non mi ama molto”. (fonte: Diritto & Sport/ItaliaOggi)