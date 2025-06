Petrucci (FIP) interviene sul tema delle scommesse e del Decreto Dignità.

“Vogliamo che si ripristini la mutualità in altro sport professionistico, ovvero nel basket. Io vengo dal mondo del calcio, ma mi sono stufato di vedere provvedimenti riservati al pallone. Qualsiasi nuova norma sugli sport professionistici a squadre deve riguardare calcio e basket, su questo non transigo. Abbiamo i loro stessi diritti”. Lo ha dichiarato in un’intervista recente il presidente della Federbasket Gianni Petrucci.

“Ribadisco, la nostra Serie A come il calcio è uno sport a squadre professionistico, quindi abbiamo i loro stessi diritti. Deve spettarci la quota delle scommesse sulla pallacanestro come organizzatori degli eventi su cui si gioca e dovremo godere dell’eventuale superamento del Decreto Dignità sulle pubblicità del betting negli eventi sportivi. D’altronde anche a noi è stato sulla carta tolto l’organo interno di controllo sui conti per sostituirlo con quello indipendente voluto da Abodi”, ha aggiunto. (fonte: Agimeg)