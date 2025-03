Padel in costante crescita: 70mila campi in 150 Paesi nel mondo.

Si gioca su 70mila campi disseminati in 150 Paesi nel mondo. Il padel è lo sport che, negli ultimi anni, ha registrato il più alto tasso di crescita a livello globale. Un dato emblematico: in soli cinque anni, il numero di Paesi in cui si pratica è triplicato, passando da più di 50 a oltre 140, e il processo di espansione continua a ritmi sostenuti. Solo dall’inizio del 2025, ben 16 nuovi Paesi sono entrati ufficialmente a far parte della Federazione Internazionale di Padel (FIP), l’ente che governa i due circuiti mondiali dello sport, il Premier Padel e il CUPRA FIP Tour. Con queste nuove adesioni, le federazioni nazionali rappresentate dalla FIP nel 2025 salgono a 87.

Secondo i dati più recenti del FIP Research & Data Analysis Department “il numero di club ha superato quota 23.000, rispetto ai circa 19.000 dell’anno scorso nello stesso periodo, mentre i campi hanno oltrepassato la soglia dei 70.000. Prima del 2018 nel mondo c’erano 7mila club e 21mila campi, dei quali, l’85% in Spagna e Argentina. Oggi in questi due Paesi troviamo il 35% dei campi mentre il 65% è disseminato in circa 150 Paesi nei cinque continenti”.

Si stima che i praticanti del padel siano più di 30 milioni a livello globale: una crescita enorme sempre rispetto al 2018, quando erano meno di 8 milioni. La distribuzione geografica racconta che circa il 60% si trova in Europa, il 23% in Sud America, il 7% in Centro-Nord America, il 6,4% in Asia, il 4,3% in Africa e lo 0,3% in Oceania”, sottolinea Carlo Ferrara, responsabile del Data Department della International Padel Federation. La maggior parte dei giocatori amatoriali è costituita da uomini (circa il 60%), ma il padel è anche uno degli sport più praticati dalle donne, che rappresentano quasi il 40% del totale.

LA CRESCITA GLOBALE DEL PADEL

I Paesi con il maggior numero di campi sono la Spagna (quasi 17.000), l’Italia (9.700) e l’Argentina (7.000). Tuttavia, la crescita è particolarmente significativa in nazioni europee come la Francia e i Paesi Bassi, che nel 2025 hanno superato la soglia dei 1.000 campi, così come nel Regno Unito e in Germania, dove l’incremento è stato notevole, con un totale di 800 campi. Complessivamente, in Europa si contano quasi 48.000 campi, un aumento del 170% rispetto al 2020. Anche in Sud America il padel continua a espandersi rapidamente: oltre ad Argentina e Brasile, paesi come Cile e Paraguay hanno superato i 2.000 campi, mentre nazioni emergenti come Perù, Colombia e Costa Rica stanno iniziando a sviluppare una solida base di giocatori. Nel Centro e Nord America, il Messico sta vivendo un vero boom, mentre negli Stati Uniti il padel si sta diffondendo rapidamente in più di 30 stati, con 650 campi già attivi. In Africa, oltre all’Egitto, dove si gioca da anni, il padel sta crescendo in modo significativo in Sudafrica, Marocco e Tunisia. Anche in Asia il movimento è in grande espansione: oltre alla consolidata presenza in Medio Oriente (Emirati Arabi, Arabia Saudita, Kuwait e Qatar), il padel sta iniziando a diffondersi in Indonesia, Thailandia, Pakistan e persino in Cina. Infine, in Oceania il padel sta iniziando a radicarsi. In Nuova Zelanda sono stati installati i primi campi nel 2024, mentre in Australia si prevede un vero e proprio boom nei prossimi anni, con diverse competizioni già in fase di organizzazione.