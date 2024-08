OVS nuovo official fashion partner del Torino FC (Serie A)

courtesy photo of Torinofc website

Il Torino Football Club e OVS annunciano una nuova partnership. L’azienda italiana diventa “Official Fashion Partner” del club granata e vestirà la Prima Squadra con le collezioni del brand “Piombo” (nella foto in primo piano).

OVS è l’azienda leader in Italia nell’abbigliamento uomo, donna, bambino. Presente sul territorio italiano e all’estero con circa 1300 negozi e su e-shop, OVS si è evoluta verso un modello di piattaforma – fisica e virtuale – che sviluppa e produce una selezione accurata di marchi dedicati a vari stili di vita e in grado di soddisfare le esigenze di un’ampia pluralità di clienti con un eccellente rapporto qualità-prezzo. OVS ospita in esclusiva, all’interno dei suoi store, le collezioni PIOMBO. Disegnate da Massimo Piombo, e realizzate grazie alla sinergia tra il team di prodotto interno e la forza del sourcing OVS, esprimono il gusto e il talento del noto designer italiano nel distintivo gioco di accostamenti di forme e colori, nella ricerca dei tessuti e nella cura dei dettagli, frutto delle ricerche e ispirazioni tratte dai suoi viaggi.

Urbano Cairo, Presidente del Torino FC: “Siamo molto contenti di annunciare la nuova partnership con OVS quale Official Fashion Partner del Torino FC. Azienda italiana con oltre 50 anni di storia e leader nel proprio settore, in un panorama sempre più competitivo e concorrenziale OVS è un brand in crescita con cui potremo sviluppare forti sinergie tra il mondo dello sport e quello della moda. I nostri tesserati indosseranno infatti una linea dedicata, PIOMBO, marchio distintivo di OVS che esprime compiutamente l’estro creativo dello stilista Massimo Piombo…” (fonte: Torino FC)