Oktagon MMA #72: La resa dei conti a Praga. Main fight la sfida n.3 tra Vémola e Végh

(di Valerio Vulpis) – Il più grande evento europeo di MMA (l’acronimo sta per Mixed Martial Arts) dell’anno è ormai alle porte. OKTAGON 72 promette spettacolo nello scenario della Eden Arena, stadio del club calcistico Slavia Praga. Dopo due eventi da record (in termini di presenze) in meno di un anno, la promotion europea torna a riempire lo stadio per una card ricca di titoli in palio, rivalità storiche, leggende in uscita di scena e giovani promesse pronte a catturare l’attenzione degli appassionati di sport da combattimento.

Vémola vs. Végh III: l’atto finale

Il match più atteso della serata è senza dubbio quello tra due veri pilastri della scena MMA ceco-slovacca: Karlos “The Terminator” Vémola (37-9) contro Attila Végh (33-10-2). Si affrontano per la terza e ultima volta, con la nuova “Infinity Belt” in palio, un simbolo destinato a celebrare la leggenda di un’intera generazione nel mercato dei combat sports.

La loro rivalità è iniziata nel 2019, quando Végh mise K.O. Vémola in poco più di due minuti, frantumando ogni record d’audience in Repubblica Ceca e Slovacchia. Il ritorno, avvenuto lo scorso anno proprio alla Eden Arena, vide Vémola prendersi la rivincita per sottomissione. Con l’1-1 attuale, questa trilogia rappresenta il vero “Judgement Day”: il vincitore potrà chiudere la carriera entrando nella Hall of Fame della promotion, mentre il perdente resterà nell’ombra dell’altro.

Muradov vs. Kincl: scontro per l’interim

Nel co-main event, spazio all’azione nella divisione dei pesi medi: Makhmud Muradov (28-8, 1NC), ex UFC, incrocia i guantoni con Patrik Kincl (28-11, 1NC) per il titolo ad interim. Un match molto atteso, rimandato per anni, e ora finalmente realtà in uno dei palcoscenici più suggestivi del continente.

Vecchie glorie e nuove “promesse”

L’icona slovacca Ivan “Buki” Buchinger (44-10) torna a combattere contro il knockout artist Vladimír Lengál (8-4). Buchinger, veterano di M-1, KSW e Cage Warriors, a 39 anni ha ancora voglia di sorprendere, ma Lengál – ex campione di boxe e kickboxing – ha conquistato ogni vittoria in MMA per KO. L’incontro promette scintille.

Veličković vs. Paradeiser: nuove sfide

A dare il via al main card sarà il campione del torneo Tipsport Gamechanger, Bojan Veličković (25-12-2), che torna nella gabbia dopo una lunga pausa per affrontare Ronald Paradeiser (21-9), ex campione dei pesi leggeri, al debutto nei welter. Per Paradeiser, questa nuova categoria potrebbe rappresentare una rinascita a livello agonistico.

Il programma preliminare non è da meno:

Daniel Škvor (9-4) vs. Lucas Alsina (13-5) nei massimi leggeri,

(9-4) vs. (13-5) nei massimi leggeri, Il tedesco Jaime Cordero contro l’agguerrito David Hošek ,

contro l’agguerrito , Alina Dalaslan , campionessa IMMAF, cerca il secondo successo da pro contro Róża Gumienna ,

, campionessa IMMAF, cerca il secondo successo da pro contro , Completano la card: Ryšavý vs. Batfalský, Paulus vs. De Paepe e Stanovský vs. Solaja in due incontri catchweight.

L’evento sarà trasmesso in diretta su OKTAGON.TV per il pubblico internazionale. In Germania sarà visibile su RTL+, in Francia su RMC Sport, in Grecia tramite Cosmote.tv, e in Turchia su S Sport Plus. L’orario di inizio è fissato per le ore 18:00.