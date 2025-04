OKTAGON 70: Si chiude il 1° turno del torneo da 1 milione di euro “Tipsport Gamechanger” alla KV Arena.

Sabato 26 aprile, OKTAGON MMA fa tappa per la prima volta nella città ceca di Karlovy Vary (nota località termale della Boemia occidentale), con uno degli eventi più attesi dell’anno: #OKTAGON70, che conclude il primo turno del torneo “Tipsport Gamechanger” da 1 milione di euro. Sul ring della KV Arena (impianto con una capienza massima di 7.500 posti, utilizzato di solito per i match di hockey su ghiaccio) saliranno alcuni dei migliori pesi medi europei, pronti a lottare per un posto nei quarti di finale. La card è ricca di incontri spettacolari, compresa una sfida per il titolo dei pesi paglia e diversi nomi amatissimi dal pubblico di casa.

Main Event: sfida ad alta tensione tra Slovacchia e Repubblica Ceca

Nel main event della serata, Samuel ‘Pirát’ Krištofič (17-6) torna a combattere dopo un anno e mezzo di stop, affrontando il debuttante più atteso del momento, Dominik Humburger (9-2). Ex vincitore della seconda stagione di OKTAGON Challenge e recente protagonista del reality show Survivor, Pirát è ormai una vera e propria celebrità in Slovacchia. Di fronte a lui ci sarà Humburger, che ha lasciato la promotion concorrente “KSW” per unirsi alla Champions League europea di MMA. Solo uno dei due potrà avanzare al turno successivo in questa accesa sfida regionale.

Il logo della promotion ceca Oktagon MMA.

Colpi pesanti in arrivo: Čepo vs Kartal

Tra gli incontri più esplosivi, spicca quello tra Vlasto “El Chapo” Čepo (12-3) e l’ex kickboxer Erhan Kartal (12-2). Čepo ha vinto tutti i suoi match prima del limite, con un solo avversario capace di superare il primo round. Ma Kartal vuole dimostrare di poter reggere la potenza del montenegrino e regalare una vittoria all’Austria.

Surdu vs Jotko: il match da tenere d’occhio

Il campione in carica dei welter, Ion “Dracula” Surdu (16-6), sale di categoria per affrontare il veterano UFC Krzysztof Jotko (25-6, 1NC) in uno degli incontri più intriganti della serata. Surdu ha conquistato la cintura lo scorso dicembre con un micidiale high kick su Kaik Brito, mentre Jotko – ex numero 13 mondiale nei medi – vuole dimostrare di avere ancora molto da dire. Riuscirà Dracula a imporsi anche tra i pesi medi?

Scontro atteso da tempo: Wawrzyniak vs Mazúch

Dopo due rinvii, finalmente Piotr Wawrzyniak (13-6) e Marek Mazúch (9-2) si troveranno faccia a faccia. Il polacco dovrà vedersela con uno degli striker più temuti dell’organizzazione in un match che promette spettacolo e difficilmente arriverà ai punti.

Difesa del titolo per Mallory Martin

Nella main card, l’americana Mallory Martin (10-6) difende per la prima volta la cintura dei pesi paglia contro la francese Eva Dourthe (9-6). Martin ha conquistato il titolo lo scorso ottobre davanti a 60.000 spettatori, battendo Katharina Dalisda e vendicando una precedente sconfitta. Ma Dourthe è pronta a tutto per prendersi la rivincita e portare il titolo in Francia.

Altri incontri da non perdere

Tra i favoriti del pubblico, Andrej Kalašnik (12-5) affronterà l’ungherese Máté Kertész (15-8, 1NC) in un match tra welter. Nei massimi leggeri, l’ex kickboxer Daniel Škvor (8-4) cercherà di continuare la sua crescita nelle MMA contro l’esplosivo Marc Doussis (9-4, 1NC).

La card completa di OKTAGON 70 – Sabato 26 aprile – Karlovy Vary, Repubblica Ceca

Main Card

Main Event – Tipsport Gamechanger Opening Round

Samuel ‘Pirát’ Krištofič (17-6) vs. Dominik Humburger (9-2)

Co-Main Event – Tipsport Gamechanger Opening Round

Vlasto Čepo (12-3) vs. Erhan Kartal (12-2)

Tipsport Gamechanger Opening Round

Ion Surdu (16-6) vs. Krzysztof Jotko (25-6, 1NC)

Piotr Wawrzyniak (13-6) vs. Marek Mazúch (9-2)

Welterweight

Andrej Kalašnik (12-5) vs. Máté Kertész (15-8, 1NC)

Light Heavyweight

Daniel Škvor (8-4) vs. Marc Doussis (9-4, 1NC)

Preliminary Card

Titolo Pesi Paglia

(c) Mallory Martin (10-6) vs. Eva Dourthe (9-6)

Pesi Piuma

Radek Roušal (3-2) vs. Karol Kutyła (8-7)

Tipsport Gamechanger Reserve Bout

Łukasz Siwiec (9-4) vs. Hojat Khajevand (8-4)

Massimi Leggeri

Mateusz Strzelczyk (14-14-1, 1NC) vs. Mateusz Duczmal (4-1)

L’evento sarà trasmesso in diretta su OKTAGON.TV per il pubblico internazionale. In Germania sarà visibile su RTL+, in Francia su RMC Sport, in Grecia su Cosmote.tv, mentre in Turchia andrà in onda su S Sport Plus. L’inizio dello show è previsto per le ore 18:00 CET.