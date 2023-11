Oktagon 2023: Faraoni vs Stoica. Le sfide di Torino. In live streaming ed esclusiva su Dazn

Sabato 18 novembre dalle ore 20:00 l’appuntamento su DAZN è con OKTAGON 2023, lo show internazionale, punto di riferimento negli sport da combattimento. Al commento: Jack Brunelli e Laura Scherini.

La sfida più attesa è il match iridato di kickboxing (ISKA) tra il fighter romano Mattia Faraoni (campione in carica) e il campione rumeno Bogdan Stoica.

DAZN è broadcaster esclusivo della 26ima edizione di OKTAGON 2023, lo show internazionale che il 18 novembre riunirà al Palazzetto dello Sport “Gianni Asti” di Torino l’élite del fighting italiano e internazionale su uno dei palcoscenici più importanti per gli sport da combattimento. L’appuntamento in live streaming su DAZN è per le ore 20:00 con il commento di Jack Brunelli e Laura Scherini.

Tre i titoli mondiali in palio ISKA. Il main event della serata è l’incontro tra il fighter romano Mattia Faraoni, campione in carica del titolo mondiale e l’avversario rumeno Bogdan Stoica, già detentore di cinture in vari circuiti internazionali, che si batteranno per la cintura ISKA nella categoria -95Kg in un match sulla distanza dei 5 round. Il guerriero romano dovrà quindi difendere il titolo guadagnato lo scorso autunno al Superfights Roma contro l’australiano Charles Joyner.

Gli altri due titoli mondiali ISKA in palio sul ring vedranno il milanese Mirko Flumeri (campione europeo in carica) sfidare Takumi Terada della scuderia giapponese “Sagami Ono Krest” nella categoria ISKA fino a 59 kg e Taras Hnatchuk affrontareCalin Petrisor nella categoria fino a 70 kg.

Tanti altri i top match della fight card di Torino visibili su DAZN: dalla novità di OKTAGON 2023, il kickboxer italo-rumeno Yuri Farcas che salirà sul ring contro un altro campione di nazionalità rumena Florin Matei, alla sfida del neocampione del mondo WKU, l’italiano Giuseppe Gennuso contro il colombiano Julián Londoño per un incontro spettacolare di Muay Thai, e ancora, grande attesa per l’azzurro Christian Guiderdone che affronterà lo spagnolo-marocchino Mohamed Bullalmaun.