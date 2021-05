Nuova sponsorship per il Chelsea: accordo con Trivago per i training kit  

(di Guido Paolo De Felice) – In attesa della prossima finale di Champions League, non si fermano le novità marketing in casa Chelsea. È stato infatti ufficializzato il nuovo accordo pluriennale di sponsorizzazione con il marchio Trivago, che apparirà sui kit di allenamento della squadra di Roman Abramovich a partire dalla prossima stagione.

Sebbene non siano stati resi noti i termini dell’accordo, si può avere un’idea del valore commerciale dell’operazione considerando la sponsorizzazione precedente con Carabao, la bevanda energetica che ha sponsorizzato il kit di allenamento del Chelsea per tre anni: Carabao pagò a suo tempo 10 milioni di sterline a stagione per questo tipo di collaborazione.

L’accordo con Trivago, inoltre, non si limiterà alla semplice esposizione del marchio sulle casacche di allenamento delle squadre maschili e femminili, anche giovanili, del Chelsea. Infatti, come parte dell’accordo, Trivago offrirà ai tifosi dei Blues esperienze privilegiate come l’opportunità di incontrare i calciatori, partecipare a sessioni di coaching con gli allenatori del Chelsea e ottenere l’accesso all’esclusiva suite Trivago a Stamford Bridge.

Trivago è una società che si occupa di ricerca di soluzioni di viaggio con sede a Düsseldorf, che va ad unirsi, nel pool di sponsor del Chelsea, ad altri marchi prestigiosi quali Nike (sponsor tecnico), “3” (main sponsor) e Hyundai (sponsor di manica).

Il CEO di Trivago Axel Hefer ha dichiarato: “Quando si è presentata l’opportunità di collaborare con il Chelsea, abbiamo colto al volo l’occasione. Noi di Trivago siamo grandi appassionati di calcio. Per noi non è solo intrattenimento, è parte della nostra cultura e della nostra vita quotidiana. Stare con persone che ci stanno a cuore, vivere insieme momenti emozionanti e unici, esplorare nuove destinazioni in trasferte o grandi vittorie in competizioni nazionali e internazionali: il calcio riesce a portare gioia nella nostra quotidianità in modo simile ai viaggi. Perciò siamo entusiasti di poter dare un nostro tocco personale per far battere i cuori ai tifosi del Chelsea”.

L’amministratore delegato del Chelsea Guy Laurence ha dichiarato: “Non vediamo l’ora che arrivi il momento in cui poter viaggiare di nuovo liberamente, che si tratti di venire allo stadio per seguire il Chelsea o di fare una vacanza tanto attesa in qualche posto lontano da casa, quindi sono davvero felice di poter dare il benvenuto a Trivago nella famiglia Chelsea“.