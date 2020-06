Nasce il progetto 3MS Consulting. Un consorzio che riunisce tre soggetti

N3XT Sports, co-fondata da Mounir Zok, ex direttore di Innovazione & Tecnologia del Comitato Olimpico degli Stati Uniti, G2 Strategic (“G2”), guidata dall’ex dirigente della NBA Marshall Glickman, e Maheta Molango, ex CEO della squadra di calcio RCD Mallorca de LaLiga, hanno annunciato oggi la fondazione di un nuovo gruppo di consulenza, 3MS Consulting.

Parallelamente alle attività di competenza specifica, N3XT Sports, G2 e Molango hanno identificato diverse opportunità in cui l’integrazione sinergica delle loro esperienze e skills potrà fornire ai clienti maggiori vantaggi unitamente a maggiore efficienza nel raggiungimento dei propri obiettivi strategici. In tale contesto, 3MS CONSULTING ha già avviato discussioni con diverse federazioni e leghe sportive all’interno di un contesto internazionale. Il consorzio opererà principalmente nei seguenti macro-settori chiave: 1 -Strategia e monetizzazione – 2 Gestione manageriale operativa – 3 – Digitalizzazione e innovazione – 4 – Fusione e acquisizioni di società sportive

“Crediamo che per alcuni clienti, la somma delle parti sarà maggiore delle singole parti”, ha commentato Glickman. Tutti portiamo sul tavolo esperienze e background molto diversi ed abbiamo una prospettiva euro-americana unica che riteniamo interessante, soprattutto alla luce delle nuove sfide che i proprietari delle organizzazioni sportive sono chiamate ad affrontare nell’era Covid-19″.

L’idea di Zok, Glickman e Molango di creare questa nuovo consorzio nasce per dare risposta alle immense sfide che l’industria sportiva dovrà affrontare nella fase di ripresa delle manifestazioni sportive di massa. È evidente infatti che, indipendentemente dai requisiti previsti stabiliti dai governi ed autorità sanitarie, tutti i club sportivi dovranno proporre modelli nuovi per dare risposta alle nuove esigenze dei tifosi sia in termini di sicurezza che di possibilità economica, ripensando gli spazi comuni di socialità e fruizione dello spettacolo sportivo negli stadi e nei palazzetti e immaginando diverse offerte per l’acquisto di abbonamenti e biglietti in anticipo e e con garanzie di rimborso.

“Siamo orgogliosi di essere innovatori”, ha commentato Zok. “Riteniamo che vi siano anche opportunità per le federazioni, le leghe ed i club di scoprire nuove forme di coinvolgimento con i fan e le comunità, strutturare dati e strategie digitali flessibili e anti-pandemia, per sfruttare al meglio i progressi tecnologici come il pagamento contactless, alimenti e bevande self-service, biglietteria digitale, consolidamento CRM e marketing automatizzato. ”

Ha aggiunto Glickman, “Mentre alcune categorie di sponsor tradizionali potrebbero essere ridimensionate, emergeranno nuove categorie che vogliono allinearsi con proprietà sportive che innovano, produrre contenuti avvincenti e fornire piattaforme uniche per comunicare e ispirare”.

“Le organizzazioni sportive devono diversificare la loro offerta, aggiornare le loro basi di tifosi ed essere disposte a rivalutare le fondamenta dei loro modelli di business. Allo stesso tempo, l’evoluzione recente in diversi campionati apre le porte all’arrivo di investitori sofisticati nel settore dello sport “, ha affermato Molango. “Dobbiamo accettare che una delle nostre principali responsabilità è quella di intrattenere le persone e anche di utilizzare la nostra piattaforma per promuovere il cambiamento e costruire modelli economici sostenibili e redditizi a lungo termine.”

“Attraverso le nostre comprovate esperienze professionali in diversi paesi, abbiamo una combinazione unica di competenze, background multiculturale ed esperienze in diversi paesi che rende la nostra proposta di valore veramente globale”, ha affermato Zok. “Con Maheta, comprendiamo le questioni pratiche legate alla gestione dei club europei in un contesto di crisi, la pianificazione della strategia del mercato dei trasferimenti e le questioni legale vincolate alla gestione manageriale, e Marshall ha un’ampia expertise nella gestione degli stadi, la finanza, i beni commerciali e la gestione organizzativa. Pensiamo che sia una combinazione potente”.