Mondiale per Club: le cifre da capogiro lo rendono l’evento dell’anno

(di Olivia Carbone) – Il Mondiale per Club FIFA 2025 è l’evento sportivo protagonista di quest’estate. In un’annata senza Europei né Mondiali, i club rimangono al centro dell’attenzione anche nella stagione calda. La rassegna, in scena tra il 14 giugno e il 13 luglio, è ospitata da 11 diverse città degli Stati Uniti.

Le squadre tornano in campo dopo poche settimane dal termine dei rispettivi campionati, con ambizioni in e fuori dal campo. Il Mondiale per club è infatti una grande opportunità dal punto di vista economico per le società. Per la prima volta nella storia la rassegna vede impegnate 32 squadre, che hanno visto ingenti somme di denaro entrare nelle proprie casse. L’insieme di sponsor ed eventi che ruotano attorno alle partite ha già reso il Mondiale per club un successo.

Le cifre da capogiro del Mondiale per Club

Gli Stati Uniti hanno organizzato le cose in grande. L’impatto complessivo del Mondiale per club FIFA è stimato attorno ai 17.1 miliardi di dollari, con una ricaduta sul Pil statunitense del 9.6. L’evento consente di creare inoltre 105.000 nuovi posti di lavoro, un dato importante per l’economia del Paese a stelle e strisce.

I premi di partecipazione al torneo ammontano a una cifra tra i 12.8 e 38.2 milioni di dollari per i club europei, secondo quanto comunicato dalla FIFA. A questa somma, si devono poi aggiungere gli eventuali premi per i risultati sportivi. La squadra vincitrice otterrà un premio di 40 milioni di dollari, mentre la seconda finalista ne incasserà 30 milioni. E’ previsto un premio da 21 milioni di dollari per l’accesso alla semifinale e uno da 13 milioni per le squadre che otterranno il pass d’accesso ai quarti. I club che conquisteranno gli ottavi di finale collezioneranno 7.5 milioni di dollari. Inoltre, sono previsti premi monetari anche in caso di vittoria o pareggio nelle singole partite della fase a gironi. Le squadre, in caso di successo, ottengono 2 milioni di dollari, mentre ne guadagnano uno in caso di parità.

L’interesse dei club per gli Stati Uniti

Le cifre da capogiro rappresentano un ulteriore incentivo per le società, interessate a portare alla ribalta degli States il calcio della FIFA. Sono diversi i club europei che hanno costruito delle solide realtà oltreoceano, attraverso una serie di novità. Il successo negli States passa per i contenuti social, in cui si sono impegnati tutti i maggiori club europei.

Il PSG, che nel 2022 ha aperto uno store sulla Fifth Avenue di New York, aveva firmato una partnership con Jordan già nel 2018. I Campioni d’Europa hanno scelto Los Angeles come quartier generale, fondando la ‘PSG House’, un complesso ideato per attrarre pubblico locale.

Gli statunitensi hanno dimostrato il proprio interesse anche per il Borussia Dortmund, che nel 2018 aveva organizzato un tour estivo oltreoceano. Ai tempi, la squadra tedesca vantava tra le proprie fila Christian Pulisic, calciatore americano che ora indossa la maglia del Milan. Compreso l’interesse suscitato, ha aperto degli uffici a New York e ora ambisce a continuare il percorso negli Stati Uniti.