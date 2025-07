Merchandising – Nuove maglie Home e Away per il Basilea.

L’FC Basel 1893 ha chiuso una stagione esaltante grazie alla conquista del 21° titolo di Campione di Svizzera al quale si è aggiunto, per uno speciale ‘double’, anche il successo nella finale di Coppa nazionale. I “Rotblau” si preparano ai prossimi impegni nazionali e internazionali e, insieme a Macron, partner tecnico del top club elvetico, hanno presentato i nuovi kit Home e Away per la stagione 2025/26. La collaborazione tra FC Basel 1893 e Macron continua nel segno della ricerca grafica e nel design innovativo, con soluzioni che mantengano il legame con la tradizione e con i simboli del club rielaborandoli in due kit dal sapore moderno.

La nuova maglia Home 2025/26 è a girocollo rosso scuro con due sottili righe in rosso più acceso, abbinamento cromatico presente anche sui bordi delle maniche. La maglia, sia nel corpo anteriore che nel pannello posteriore, è caratterizzata da un fondo blu scuro all’interno del quale si sviluppano quattro bande verticali rosse, contornate da una fine riga blu royal da una parte e di un rosso più acceso dall’altra, che all’altezza del petto curvano verso l’esterno. Un ‘movimento’ che potrebbe ricordare la forma del Baslerstab o Bastone di Basilea, simbolo presente nella bandiera della città svizzera. Le maniche sono in blu navy scuro, così come le bande in tessuto traspirante applicata su entrambi i fianchi. I profili sia delle maniche che dei pannelli laterali sono infine sottolineati da un elegante piping rosso acceso. Il backneck è personalizzato righe ondulate rosse e blu sulle quali appare 1893, anno di fondazione del club, insieme al logo Macron e alla scritta Designed in Bologna, che certifica come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato presso il Macron Campus. Sul petto, in stampa siliconata rossa, è applicato il Macron Hero, a sinistra lo stemma del club. Nel retrocollo esterno è ricamata in rosso l’immagine del Baslerstab. Il game set ‘casalingo’ è completato da pantaloncini blu con bande laterali in blu navy e piping rosso acceso sui fianchi e sul bordo coscia. I calzettoni blu hanno il bordo superiore rosso scuro con due righe orizzontali in rosso acceso.

La versione Away nel suo design rispecchia la prima maglia, ma con una scelta netta e impattante per quanto riguarda il colore. La maglia ha un collo a V di colore blu navy con due sottili righe in rosso e blu royal, abbinamento presente anche sui bordi manica. Sia sul corpo centrale della maglia che sulle maniche, il kit è completamente in color glicine e, sia nella parte anteriore che posteriore, presenta quattro bande verticali in grafica embossata che, come nel caso della Home, all’altezza del petto curvano verso l’esterno. Anche qui è presente un elegante piping, in questo caso blu navy, a sottolineare i profili delle maniche e dei fianchi In stampa siliconata blu navy sul petto a destra spicca il Macron Hero, mentre a sinistra è applicata una versione dello stemma dell’FC Basel 1893 composto unicamente dal monogramma FCB sormontato dalle due stelle che simboleggiano i 21 titoli di Campione di Svizzera conquistati dal club. Nel retrocollo esterno è ricamata in nero l’immagine del Baslerstab, simbolo araldico che rappresenta un bastone pastorale e che è presente nella bandiera e nello stemma della città di Basilea. Il game set da trasferta è completato da pantaloncini anch’essi color glicine con bande laterali dello stesso colore ma di una tonalità più scura e righe blu sul bordo coscia. I calzettoni glicine hanno il bordo superiore blu scuro con due righe orizzontali in rosso e blu royal. Il kit Away è stato realizzato con tessuto Eco Everton, che produce un effetto riflettente, ricordando quello dei tessuti utilizzati nei kit tipici degli anni ’90.