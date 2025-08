Merchandising – La nuova maglia del Catania FC (Lega Pro) ricorda l’identità territoriale.

La nuova maglia del Catania Calcio (club di Lega Pro) - stagione 2025/26 - prodotta da ErreàSport - courtesy photo Community press office per Erreà Sport

Per il Catania FC 2025/2026 (club di Lega Pro – girone “C”), è la maglia home (nella foto in primo piano) a dare il via a una storia fatta di orgoglio rossazzurro, eleganza senza tempo e visione proiettata al futuro.

Il design riprende l’iconico binomio azzurro e rosso, con ampie righe verticali che richiamano la tradizione e una grafica dinamica che dona movimento e modernità. A caratterizzarla, una trama tono su tono che percorre l’intera superficie, impreziosita dalla presenza dell’elefantino, simbolo identitario del club e della città, discreto ma profondamente evocativo.

Il colletto introduce una scollatura a “V” dal taglio originale, sobria e raffinata, che aggiunge un tocco contemporaneo all’insieme armonico della divisa.

Dal punto di vista tecnico, la maglia è realizzata in tessuto Future, una delle innovazioni più avanzate sviluppate da Erreà Sport. Ma Future è anche il simbolo dell’impegno dell’azienda verso la sostenibilità, con l’obiettivo di ridurre del 30% l’impronta di carbonio e aumentare del 20% l’utilizzo di materiali riciclati entro il 2030. (fonte: Erreà Sport)