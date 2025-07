Merchandising – La Federugby scommette sul senso di identità nazionale. Le nuove divise gara realizzate da Macron.

Macron e la Federazione Italiana Rugby (F.I.R.) hanno presentato ufficialmente i nuovi Game Set 2025-2026, pensati per accompagnare le Nazionali maschili e femminili dell’Italrugby in questa nuova, intensa stagione sportiva. Divise che raccontano un profondo senso di identità nazionale, attraverso riferimenti storici, simboli iconici e scelte cromatiche studiate nei minimi dettagli.

Un design che celebra l’Italia e il Risorgimento

Il cuore creativo di tutti i Game Set 2025/26 è ispirato al Marmo Botticino, lo stesso utilizzato per la costruzione del Vittoriano, monumento nazionale emblema dell’unità d’Italia. La grafica marmorizzata, realizzata in stampa sublimatica tono su tono, rende omaggio a queste venature uniche, che diventano segno distintivo sia della divisa ‘Home’ che di quella ‘Away’.

A impreziosire il design, all’interno del colletto della maglia su sfondo dorato, campeggia la frase attribuita a Giuseppe Garibaldi durante la battaglia di Calatafimi – “QUI SI FA L’ITALIA O SI MUORE!” – simbolo dello spirito e del coraggio che unisce tutti gli Azzurri.

Dettagli esclusivi e alta qualità firmata Macron

Le maglie sono caratterizzate da un elegante collo a polo bordato in oro, backneck personalizzato con i loghi F.I.R. e Macron, e la scritta “Designed in Bologna”, che sottolinea come ogni capo sia ideato e realizzato presso il Macron Campus, la sede del brand leader nello sportswear in Valsamoggia.

Sul petto, il Macron Hero ricamato in oro (Home) o blu navy (Away) completa l’identità visiva insieme allo stemma della Federazione. Nel retrocollo esterno, la scritta ITALIA in dorato è accompagnata dal tricolore, mentre nella parte posteriore in grafica embossata tono su tono emerge il disegno del Vittoriano, per un ulteriore tocco di eleganza e orgoglio nazionale.

I Game Set 25-26: tradizione e modernità

Home 25-26 : azzurro royal, collo a polo con riga dorata, grafica marmorizzata ispirata al Marmo Botticino, pantaloncini e calzettoni coordinati.

: azzurro royal, collo a polo con riga dorata, grafica marmorizzata ispirata al Marmo Botticino, pantaloncini e calzettoni coordinati. Away 25-26: grigio freddo che richiama il colore del marmo del Vittoriano, dettagli blu navy e dorati, pantaloncini blu navy e calzettoni in tinta.

Un Game Set speciale per la Coppa del Mondo femminile

In occasione dell’importante appuntamento con la Coppa del Mondo femminile in programma in Inghilterra, Macron ha inoltre realizzato un Game Set WRWC dedicato alle Azzurre, che riprende gli stessi dettagli della collezione principale, con l’aggiunta del logo ufficiale della manifestazione stampato in oro sul petto.

Sostenibilità e performance al servizio degli atleti

I nuovi kit sono realizzati in Eco Fabric, poliestere 100% riciclato ottenuto da plastica recuperata, dimostrando l’impegno concreto di Macron e F.I.R. per la sostenibilità ambientale. I tessuti utilizzati – Eco Bodytex, Eco Armevo e Eco Strong Mesh – garantiscono leggerezza, traspirabilità e resistenza, elementi fondamentali per supportare gli atleti nelle sfide di una stagione che vedrà protagonisti gli Azzurri alle Autumn Nations Series 2025 e nel classico appuntamento con il Guinness Six Nations.