Marketing: Uber nuovo main sponsor di maglia del Como 1907. Accordo di durata triennale.

Come parte dell’accordo, Uber sarà “Official Mobility Partner” del Como 1907 e il piano prevede che sia Uber che il Como 1907 lavorino insieme per espandere la partnership e fornire una serie di vantaggi ai tifosi. Il nuovo kit per la stagione 24/25 sarà rilasciato nelle prossime settimane e sarà disponibile per l’acquisto online sue a breve anche in negozio.