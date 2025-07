Marketing – Revolut debutta nel calcio e scegli il brand del Como (Serie A).

Revolut (fintech con sede nel Regno Unito offre servizi bancari tra cui una carta prepagata, cambio valuta, cambio di criptovaluta e pagamenti peer-to-peer) ha annunciato la sua prima partnership nel settore sportivo in Italia. L’app finanziaria è diventata global banking e fx partner del Como 1907 (Serie A).

Nell’ambito di questa collaborazione, il Como 1907 ha adottato Revolut Business per la gestione delle finanze aziendali.

Inoltre, Revolut Pay sarà integrata nella piattaforma online di biglietteria e merchandising del club. I tifosi potranno godere di un’esperienza di pagamento più rapida e semplice per l’acquisto di biglietti e dell’abbigliamento. Gli utenti retail di Revolut avranno inoltre accesso anticipato esclusivo ai biglietti per le partite giocate in casa per tutta la stagione.

Inoltre, il marchio Revolut sarà visibile nello stadio del Como 1907, con pannelli perimetrali a led nei giorni delle partite; panchine brandizzate – con Revolut come partner esclusivo; backdrop per interviste. Non comparirà, invece, sulle maglie. (fonte: Como 1907)