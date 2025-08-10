Marketing – Nuovo main sponsor per le maglie delle “Vespe”
La Juve Stabia (club di Serie B) ha annunciato la partnership commerciale con Guerri, azienda attiva nel settore dell’edilizia sostenibile, che diventerà il main sponsor per la stagione sportiva 2025-2026. Il logo di Guerri (azienda umbra) sarà visibile sulle maglie ufficiali delle “Vespe“. Guerri è specializzata in edilizia sostenibile, efficientamento energetico e creazione di comunità energetiche, operando come interlocutore unico, si legge nella nota congiunta, per la gestione e lo sviluppo di progetti complessi.