Marketing – Mapei sponsor in Colombia del Deportivo Independiente Medellìn

Mapei Colombia, consociata del gruppo Mapei, sponsorizzerà in questa nuova stagione il Deportivo Independiente Medellín, una delle squadre di calcio più importanti della Categoría Primera A (la massima serie del campionato colombiano). I rossoblu dopo le prime 5 gare ufficiali sono provvisoriamente primi in classifica.

Fondato nel 1913, il club, vanta oltre 110 anni di storia e una forte identità radicata a livello territoriale. Con sei campionati colombiani e tre Coppe di Colombia nel suo palmarès, il Deportivo Independiente Medellín rappresenta un punto di riferimento per il calcio nazionale.

Il logo Mapei sarà presente sulle maniche della maglia gara (sleeve sponsor), sia per le partite di campionato che per la Copa Colombia, consolidando la visibilità del brand nel calcio sudamericano, dove è presente dal 2020 come main sponsor del Club Atlético Lanús in Argentina.

questa collaborazione rappresenta un’ulteriore testimonianza della passione di Mapei per il mondo del calcio: l’azienda è proprietaria dell’U.S. Sassuolo Calcio, che milita in Serie B e con sede al Mapei Football Center, e del Mapei Stadium. Ha sostenuto la Nazionale Italiana di calcio in occasione dei Mondiali del 2006 e, oltre al Deportivo Independiente Medellín e al Lanus, attualmente sponsorizza altre squadre di club in diverse parti del mondo: il Grazer Athletiksport-Klub di Graz in Austria, il KIL Toppfotball di Kongsvinger in Norvegia e il Tauro Fútbol Club della città di Panama.