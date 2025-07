Marketing – L’Hannover 96 (Bundesliga2) svela la nuova maglia Home per la stagione 2025/26.

Per la presentazione, il club di Bundesliga2 ha collaborato con la band rock tedesca di maggior successo di tutti i tempi: gli Scorpions, che, questo sabato, terranno il loro primo concerto in uno stadio nella città natale di Hannover, alla “Heinz von Heiden Arena“, già sold out.

La hit degli Scorpions è la musica d’ingresso del 96

“Rock You Like a Hurricane” – ogni tifoso del 96 conosce le sonorità inconfondibili della hit mondiale degli Scorpions. D’altronde, è proprio con questo inno rock che la squadra dell’Hannover 96 entrerà in campo in tutte le partite casalinghe, creando fin da subito l’atmosfera tipica dello stadio anche nello spot della nuova maglia.

La maglia casalinga del 96 (attualmente in Bundesliga2) per la prossima stagione verrà presentata dai giocatori Josh Knight e Jannik Rochelt, mentre Klaus Meine, Matthias Jabs e Rudolf Schenker eseguono la loro canzone – dimostrando che la nuova divisa a righe rosse e nere del 96 si abbina alla perfezione anche con una giacca di pelle.

Henning Bindzus, Direttore Generale di Hannover 96:

“Una maglia non è solo il tessuto con cui è fatta – rappresenta unità, identità, lealtà ed emozione. È un impegno verso il nostro club e i nostri colori. Tutto questo vogliamo racchiuderlo nelle nostre maglie.

Siamo incredibilmente orgogliosi e grati che gli Scorpions abbiano accettato subito quando abbiamo proposto loro l’idea di partecipare alla presentazione della nostra nuova maglia casalinga, poco prima del loro ‘incontro casalingo’ ad Hannover. Questo spot è un grande gesto di sostegno da parte degli Scorpions nei nostri confronti, ma allo stesso tempo è per noi motivo d’orgoglio che la nostra città abbia dato i natali a una band di successo mondiale. Ora non vediamo l’ora di assistere a un concerto in stadio che sarà sicuramente indimenticabile – e poi all’inizio della stagione con le nostre nuove maglie casalinghe.”