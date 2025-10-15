Marketing – Il Ponte Dom Luís I è il simbolo raffigurato sulle calzature Joma per la Maratona do Porto 2025.

La città di Porto e il suo simbolo più riconoscibile, il Ponte Dom Luís I, ispireranno le R-5000 Joma x Maratona do Porto, le scarpe ufficiali dell’edizione 2025 (nella foto in primo piano il modello). Questo modello, dotato di piastra in carbonio, unisce l’identità storica della città alla tecnologia e alle prestazioni sportive tipiche di Joma. I corridori parteciperanno alla gara indossando le R-5000 x Maratona do Porto il prossimo 2 novembre.

Progettate appositamente per questa collaborazione, le R-5000 x Maratona do Porto presentano un colore giallo, simbolo dell’energia e della vitalità della città lusitana. Su questa base è stato rappresentato lo skyline della città, con la silhouette del ponte Dom Luís I, vero e proprio simbolo urbano. Quest’opera architettonica rappresenta l’unione tra le due sponde della città e tra le generazioni di portoghesi.