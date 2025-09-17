Marketing – Emirates si allarga. Dopo il calcio si prende il basket del Real Madrid.

Il Real Madrid sta lavorando, sul fronte marketing, per prepararsi a pieno alla stagione 2025-26. Le attività riguardano soprattutto sezioni extra calcio della sua struttura.

La collaborazione con l’attuale partner Emirates continuerà anche nei prossimi anni, anzi si allargherà alle altre selezioni madridiste (nella foto in primo piano l’immagine dell’annuncio ufficiale). In precedenza, Emirates era sponsor di maglia per la squadra di calcio del Real, ma, da questa stagione, debutterà anche a supporto della divisione basket (baloncesto) impegnata nel campionato nazionale (la Liga ACB).

Emirates sarà presente sulle maglie ufficiali, sulle divise dello staff tecnico e su quelle da allenamento.

La collaborazione rafforzerà l’immagine di Emirates alla Movistar Arena (sede dei match), con visibilità sul tabellone segnapunti, segnaletica digitale, aree hospitality (interne ed esterne all’impianto) e altre piattaforme di comunicazione (con l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero di tifosi di pallacanestro). Fino alla scorsa stagione il main sponsor della canotta da gioco del Real Madrid era il portale online AutoHero.