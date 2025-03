Marcello Minenna assolto perchè “il fatto non sussiste”.

Secondo quanto riporta stasera il sito specializzato AGIMEG, il Gup di Roma ha assolto l’ex direttore dell’Agenzia Dogane e Monopoli Marcello Minenna dalle accuse di falso in atto pubblico e abuso d’ufficio “perché il fatto non sussiste“.

I fatti risalgono al settembre 2021 e Minenna, difeso dagli avvocati Gianluca Tognozzi e Roberto D’Atri, era accusato di aver agito “per fini ritorsivi” nei confronti di un ex dirigente perché aveva denunciato presunte irregolarità della compagna dell’allora direttore.

Un’assoluzione arriva dopo due richieste di archiviazione e una di assoluzione della stessa procura. Gli avvocati sostengono che per Minenna è una vittoria perché ha sempre sostenuto di aver rispettato leggi e regolamenti. Il procedimento, che vedeva Minenna imputato, era stato istituito a seguito delle 12 denunce, tutte rivelatesi prive di fondamento. “Accuse infamanti che pretendevano di macchiare l’operato del Prof. Minenna e che la sentenza di oggi ha spazzato definitivamente via, non lasciando più spazio a strumentalizzazioni fuorvianti, all’epoca anche sbandierate e perseguite per interessi meramente personali”. Queste le dichiarazioni dei difensori dell’ex direttore dell’Agenzia Dogane e Monopoli.