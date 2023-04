Macron vestirà le selezioni della LND fino al 2025

Macron e Lega Nazionale Dilettanti hanno ufficializzato il rinnovo della partnership fino al 2025. L’accordo prevede la fornitura di tutto l’abbigliamento tecnico, accessori, divise gara, materiale tecnico per la sede nazionale, i Comitati Regionali, le Delegazioni Provinciali, il Dipartimento Beach Soccer, la Rappresentativa di Serie D (che prende parte alla Viareggio Cup), le Rappresentative Nazionali LND Under 18, Under 17, Under 16 e Under 15 e per tutti i team che partecipano alla Juniores Cup.

Il rapporto instaurato prevede inoltre la fornitura di palloni da calcio per i campionati nazionali e regionali, maschili e femminili, nonché per le rappresentative nazionali e regionali. Presente nel servizio anche il calcio a 5 per i campionati regionali, che si affianca alla fornitura dei palloni per il campionato di beach soccer in essere fin dall’inizio della collaborazione.

“Il rinnovo e l’ampliamento del rapporto con la Lega Nazionale Dilettanti conferma e consolida una collaborazione che va oltre la fornitura tecnica. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, Ceo di Macron – Essere partner dell’ente che organizza e gestisce la base del nostro calcio nazionale è per noi motivo di grande orgoglio oltre che un importante stimolo per mettere a disposizione di staff e atleti prodotti performanti e di alta qualità. Siamo felici di essere al fianco di chi ogni giorno condivide i valori sportivi e umani che sono alla base della nostra filosofia aziendale”.

“Saluto con piacere e autentica soddisfazione questa importante partnership con Macron, che condivide con la Lega Nazionale Dilettanti valori e spirito di abnegazione nel raggiungere gli obiettivi. L’azienda bolognese rappresenta, ormai da anni, una delle maggiori eccellenze nel made in Italy con una forte valenza internazionale che – afferma il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete – costituisce un valore aggiunto per l’immagine del nostro movimento.”.