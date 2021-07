Macron veste l’AKHMAT in Russia

Macron fa il suo ingresso nella Prem’er-Liga, massimo campionato di calcio in Russia, annunciando l’accordo di sponsorizzazione con il Republican Football Club AKHMAT, squadra di Groznyj, capitale della Cecenia. La partnership avrà una durata triennale a partire dalla prossima stagione.

La squadra cecena è stata fondata nel 1946 prima con il nome di Dinamo, poi mutato in Neftjanik fino al 1958 quando divenne Terek, nome che ha mantenuto fino al 2017, anno nel quale la denominazione societaria è cambiata nell’attuale RFC AKHMAT, dove Akhmat è in chiaro riferimento ad Akhmat Kadyrov, primo presidente della Repubblica Cecena. Dopo la sua morte gli è stato dedicato il principale stadio di Groznyj. Nel palmares dei ‘verdi’ di Groznyj una Coppa di Russia vinta nella stagione 2003-2004 (unica squadra nella storia del calcio russo a vincere il trofeo senza militare in Prem’er-Liga), stagione che coincise anche con il raggiungimento della massima serie per la prima volta nella sua storia.

L’ufficio stile di Macron e lo staff dell’RFC AKHMAT stanno già lavorando insieme per studiare e sviluppare i nuovi kit gara che la squadra cecena indosserà nella prossima stagione. Una collezione in perfetto stile Macron e caratterizzata da materiali di alta qualità e tecnicità oltre che da un design personalizzato e curato nei dettagli, dove storia, tradizione e simboli del club saranno evidenziati ed esaltati per dare vita ad una linea di abbigliamento e di merchandising unica, completa e dedicata anche ai tifosi.

“E’ con grande piacere che annunciamo la partnership con l’RFC AKHMAT. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – Un accordo che ci consente sia di iniziare un interessante progetto con il club ceceno, sia di fare il nostro ingresso nella massima serie calcistica russa. Un inizio che ci consente di far conoscere il nostro brand e la qualità dei nostri prodotti così come la capacità di realizzare collezioni ‘tailor made’ e dal design unico. Maglie da indossare con orgoglio sia sul campo che sugli spalti”.