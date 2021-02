Luna Rossa trionfa nella Prada Cup e vola in finale contro Team New Zealand. Tecnologia in stile F1

Luna Rossa ha trionfato nella Prada Cup, travolgendo gli inglesi di Britannia per sette regate a una e conquistando il diritto di sfidare i neozelandesi per l’America s’Cup 2021. Successo storico, con soli due precedenti italiani: nell’ormai lontanissimo 1992 con il leggendario Moro di Venezia di Raul

Raul Gardini e Paul Cayard al timone e nel 2000, con la prima Luna Rossa, affidata a Francesco De Angelis. Ancor più importante, per il gigantesco valore tecnologico di questa vittoria, all’alba di una nuova era per il più antico trofeo sportivo al mondo e più in generale per l’idea stessa della vela di stampo agonistico e non solo.

In dieci anni di barche volanti all’America’s Cup, la formula tecnica non aveva mai del tutto convinto. I monoscafi volanti di oggi sembrano una sintesi molto più efficace, oltreché tremendamente spettacolare, della ricerca tecnologica applicata a questa nobile disciplina. Aver realizzato questa meraviglia di Luna è un orgoglio.

Solo la Formula 1 può essere paragonata, come ricerca e sviluppo, all’America s’ Cup di oggi. Esserne leader, comunque andrà a finire dal 6 marzo, ricorda al nostro paese chi siamo e cosa possiamo fare. – in un post pubblicato su Linkedin da Fulvio Giuliani – caporedattore di RTL 102.5.