L’NBA accresce la sua presenza internazionale aprendo il 15° ufficio commerciale a Singapore

(di Emanuele de Laugier) – La National Basketball Association (NBA) ha annunciato che aprirà il suo 15° ufficio a Singapore, accrescendo ulteriormente la sua presenza internazionale. La Lega di basket più famosa al mondo ha affermato che utilizzerà la sua nuova sede per aumentare i suoi sforzi nella crescita del mercato Asia-Pacifico, che comprende l’incremento del numero di partite giocate nella regione, della distribuzione di contenuti, dei programmi di sviluppo giovanile, del numero di eventi per i fan e della vendita del merchandising.

L’ufficio di Singapore si unirà alle sedi di Manila e di Mumbai che riferiscono all’amministratore delegato di NBA Asia, Scott Levy, che è di stanza a Hong Kong.

“Negli ultimi due decenni, l’Asia-Pacifico ha dimostrato di essere un’importante regione di crescita per la NBA. L’apertura di un ufficio a Singapore riflette le enormi opportunità per costruire su questo slancio positivo, lavorando più a stretto contatto con i nostri partner ed avvicinando i nostri fan della regione alle loro squadre ed ai loro giocatori preferiti della NBA”, ha affermato Levy in un comunicato.

La Lega di basket statunitense ha anche dichiarato che il suo servizio di streaming, NBA League Pass, ha fatto registrare una crescita degli abbonati a due cifre nella regione Asia-Pacifico negli ultimi 3 anni, così come sono incrementati i follower sui social media che hanno superato i 35 milioni.

Nel territorio sotto la gestione di Levy, le partite e la programmazione della NBA sono distribuite tramite 20 partner di trasmissione e sono disponibili in 11 territori ed in 8 lingue diverse. Negli ultimi anni, la Lega ha organizzato 17 partite di pre-season e di regular season nella regione Asia-Pacifico.

Oltre a Singapore, Manila, Mumbai ed Hong Kong, la NBA ha uffici anche a Pechino, Shangai (la Cina non fa parte della regione Asia-Pacifico, ma di un mercato a sé stante), Dakar, Johannesburg, Lagos, Londra, Madrid, Città del Messico, New York, Rio de Janeiro e Toronto.