Liverpool e ManCity decidono di rimborsare i tagliandi per le gare mancanti

(di Leonardo Calero) – Nei giorni scorsi il Manchester City (attualmente 2° in classifica in Premier League) ha iniziato a rimborsare i possessori di abbonamenti. Anche il Liverpool (capolista di EPL) ha deciso di venire incontro ai propri tifosi per le partite rimanenti (9) dell’attuale stagione (2019/20).

I “Reds” avrebbero dovuto disputare 4 match tra le mura di Anfield e 5 in trasferta, tra cui spicca il derby di Liverpool contro l’Everton Fc al Goodison Park. Il club inglese ha comunicato che rimborserà il prezzo intero agli utenti che avevano già acquistato il biglietto, mentre agli abbonati verserà un percentuale economica per i 9 match mancanti.

Nel mese di marzo si sarebbe dovuta giocare anche il match a scopo benefico tra Liverpool Legends e Barcellona Legends (rinviata a causa della pandemia). Per questo evento il club inglese ha comunicato che prossimamente verranno contattati coloro che avevano acquistato il biglietto.