Ligue1, c’è la sentenza: Mediapro non è più broadcaster del calcio transalpino

(di Marco d’Avenia) – Il tribunale di Nanterre si è pronunciato oggi sulla diatriba fra la Lega calcio francese (LFP) e “Mediapro“, gruppo audiovisivo con sede a Barcellona. Ci si aspettava un verdetto che ponesse definitivamente fine al contenzioso nella maniera più “soft” possibile e così è stato. Con effetto immediato infatti “Mediapro” non potrà più trasmettere i match di “Ligue1 UberEats” e “Ligue2 BTK” (i due maggiori campionati di calcio in Francia).

Le inadempienze di “Mediapro“, che alla LFP deve 350 milioni di euro accumulati con il mancato pagamento delle tranche di ottobre e dicembre, non sono però cancellate. Il broadcaster catalano dovrà, in funzione di questa sentenza, risarcire l’80% della quota non versata nelle casse della Lega d’oltralpe. Questa decisione pone fine, nella maniera più rapida e pacifica, alla controversia. Tuttavia ora la LFP deve trovare un nuovo ente che possa trasmettere la restante parte del calendario.

La situazione su questo fronte è tuttavia tranquilla e non coglie impreparata la lega calcio francese che aveva già avviato le trattative con “Canal+” e “BeIn Sports“. Sono infatti queste le due aziende favorite per l’acquisizione del pacchetto. Da giorni infatti fra gli addetti ai lavori circolavano già i dettagli circa l’offerta presentata dalle due imprese: 650 milioni di euro per due anni con la possibilità di ricevere una sorta di “sconto” (da 170 a 200 milioni di euro) per la stagione 2021/2022.

Con il ritardo della sentenza del tribunale amministrativo di Nanterre (prevista per il 18 dicembre), slitta però anche la chiusura del canale “Téléfoot“, creato proprio da “Mediapro” il 17 agosto scorso per supportare la messa in onda delle partite di Ligue1. La cessazione delle trasmissioni era prevista per il 24 dicembre, mentre ora è programmata per la fine di gennaio.