Libri, quando la passione parte dal “Coru”

(di Lorenzo Vulpis) – Scritto in punta di penna da Massimiliano Morelli* per Bradipolibri, l’ebook “Coru Casteddu Cuore Cagliari (100 battiti di tifo rossoblù)” rappresenta un vero e proprio atto d’amore dell’autore nei confronti della squadra che lo intrigò quando aveva sette anni. In vendita sulla piattaforma Amazon (55 pagine-prezzo: 2,99 euro), il manoscritto evidenzia il rapporto endemico fra il bambino che cresce e diventa uomo e il Cagliari, affiancando momenti di vita di chi scrive alle gesta del sodalizio rossoblu. Cent’anni di Cagliari, utili per rafforzare la memoria storica di chi sa e per far conoscere a chi non ha vissuto certe esperienze cosa possa significare fare il tifo per un squadra provinciale, soprattutto non quella dei natali: non è da tutti nascere in una città e poi tifare per la squadra di un’altra città; e se si segue questa via, generalmente si sceglie un club vincente, non una squadra che “fa soffrire”. Ma, come spiega l’autore, c’è più gusto quando non s’è invincibili, perché le vittorie hanno un significato diverso. Lo dimostra quell’unico scudetto conquistato dal Cagliari, la cui magnificenza viene portata in auge ancora oggi, a mezzo secolo di distanza. Il libro è godibile, la lettura scorre veloce e non è certo impegnativa; inoltre ha la capacità di trasformare la realtà in romanzo e, soprattutto, di far rivivere quel passato che (forse) mai tornerà.

* l’autore (nella foto sopra) è un giornalista sportivo romano (ha scritto per anni per i quotidiani “Avvenire” e “Libero” nelle pagine dello sport)