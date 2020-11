L’Hellas Verona si avvicina ai fans in tempi di Covid-19. Nuove opportunità in ambito digitale

per tutti i tifosi dell’ Hellas Verona in tempi di emergenza sanitaria. Al via una nuova iniziativa interamente dedicata ai support scaligeri: dal lunedì al giovedì (dalle ore 10 alle 13) è prevista la possibilità di prenotarsi, attraverso un link speciale, per richiedere ‘da parte di un addetto presente all’interno delle store, così da poter scoprire le collezioni, le taglie e le eventuali promozioni. Ancora sarà possibile acquistareo in un secondo momento attraverso lo store online (). Ciò consentirà ai tifosi/clienti gialloblù di ricevere supporto comodamente da casa, evitando eccessivi spostamenti (questo per venire incontro alle esigenze della fan base in questa difficile fase di emergenza sanitaria da).