Lega Serie B e AdPlay insieme per una nuova piattaforma muultimediale

Un ulteriore passo per diffondere la Serie BKT nel mondo e stare ancora più vicino ai propri tifosi. È questo il significato dell’accordo fra AdPlay Media Holding, realtà composta da società specializzate in digital transformation per il business Media, e la Lega Nazionale Professionisti Serie B che si traduce in una nuova piattaforma tecnologica in grado di distribuire gli highlights del campionato Serie BKT.

In questo modo i tifosi avranno un ulteriore strumento, gratuito e disponibile sul proprio sito preferito, per seguire il Campionato degli Italiani che, da alcuni anni, si distingue per la molteplicità delle offerte e dei canali di distribuzione in grado di soddisfare le diverse esigenze degli appassionati.

“La Lega Serie B – sottolinea il presidente Mauro Balata (nella foto in primo piano) – è sempre più impegnata ad ampliare i propri canali di diffusione per stare vicina ai propri tifosi utilizzando tutti gli strumenti che la tecnologia mette oggi a disposizione. Lo fa con partner di assoluto livello, come nel caso di AdPlay, a dimostrazione dell’importanza di un campionato che per credibilità, contendibilità e valore delle squadre si è affermato a livello internazionale come conferma la distribuzione in 40 Paesi in tutto il mondo“.

La nuova piattaforma multimediale di Lega Serie B verrà distribuita tramite il Video Player proprietario sviluppato dalla stessa AdPlay, sia tramite App per CTV (TV connesse) sia all’interno di una sezione dedicata del sito highlights.legab.it che sarà implementata e gestita sempre dalla società incaricata del progetto.

Nei termini dell’accordo biennale, per le stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024, vi sono inoltre la gestione e diffusione degli highlights tramite i principali canali social di Lega B – tra cui Youtube, TikTok e altri -, da parte della media holding milanese. Gli highlights saranno disponibili per la visione a partire da 3 ore dopo il termine delle singole gare – o dopo le ore 23.30 per le partite il cui inizio è fissato dopo le ore 15.00 – e per gli 8 giorni a seguire.

Grazie alla tecnologia AdPlay, e in particolare al suo Video Player, per ogni contenuto pubblicato la Lega Serie B si avvarrà inoltre di nuove possibilità di tracciamento e misurazione dati, quali il numero di utenti unici lordi e netti per ogni video visualizzato, la provenienza geografica e altre informazioni che consentiranno di analizzare in modo censuario e programmatico l’Audience, nel rispetto della privacy degli utenti finali.

Il Video Player consentirà allo stesso tempo agli utenti di consultare l’intero palinsesto di contenuti, potendo sia riprodurre solo uno degli highlights di loro gradimento, sia godersi l’intera programmazione in modo sequenziale, per un’esperienza di fruizione interattiva e coinvolgente.

“Dopo l’accordo da poco ufficializzato con Lega Serie A – dice Marco Valenti CEO di AdPlay (nella foto sopra) –, è per noi motivo di grande orgoglio mettere a disposizione anche di Lega B un prodotto che ha come obiettivo quello di rendere la fruizione degli Highlights del calcio italiano capillare, veloce ed immediata. L’accordo con Lega Serie B ci consente di arricchire la suite di contenuti video e di raggiungere qualsiasi tifoso in modo efficace e on-demand tramite device e canali differenti, social inclusi”.

Agli inserzionisti pubblicitari, AdPlay potrà infine rivolgere un’offerta unica nel settore per contenuti e anteprima di visualizzazione, composta da progetti speciali di pre – mid e post roll, capace allo stesso tempo di andare incontro alle attese degli utenti finali in termini di fruizione qualitativa ed immersiva dei contenuti promossi.