Le “giovani promesse” della kickboxing italiana ad Oktagon Tsunami Roma

(di Valerio Vulpis) – Occhi puntati sulle giovani promesse tricolori del settore “combat sports”. Saranno due i fighter piemontesi che vedremo in gara ad Oktagon Tsunami Roma il prossimo 29 giugno al Palazzetto dello Sport.

Parliamo di Riccardo Allena dell’Olimpo Academy di Torino (struttura a pochi metri dall’Allianz stadium) opposto al campano Antonio Mosca nella categoria fino a 70 kg di peso (fight code rules pro) e Fabio Zeccola (nella categoria fino a 60 kg), della Fighter’s Heaven di Domodossola (in provincia di Verbano-Cusio Ossola), chiamato ad un match molto impegnativo contro il siciliano Tommaso Spampinato (anche in questo caso con le “fight code rules pro”).

Entrambi questi kickboxer piemontesi arrivano dalle selezioni di Rimini. Quest’anno RiminiWellness (l’evento internazionale organizzato da Italian Exhibition Group dedicato a fitness, sport e benessere in movimento) ha ospitato, infatti, per la prima volta nella sua storia, i quarti e le semifinali di “Superfighter”, popolare torneo di kickboxing ideato ed organizzato da Leone 1947 (brand storico e leader incontrastato in Italia nella vendita di articoli per gli sport da combattimento).

Un’opportunità unica per sei atleti (tutti di gran livello tecnico e con proiezione di crescita non solo nazionale), per mettersi in mostra, di fronte ad un pubblico che ha completamente gremito i posti disponibili della Leone 1947 Arena di Rimini.

Nelle MMA riflettori accesi sul fighter Michele “The Arrow” Clemente

Il giovane atleta pugliese, già vincitore ad Oktagon Torino, è atteso sabato 29 giugno al Palazzetto dello Sport di Roma. Affronterà il fighter dell’Europa dell’Est, Alexsandar Coti.



Il programma di Oktagon Tsunami (in programma al Palazzetto di Roma il prossimo 29 giugno), da sempre l’evento di fighting tricolore per eccellenza, è arricchito dai tre match di MMA tutti sa seguire: il serbo Alexsandar Coti affronterà il giovane Michele Clemente (già vincitore ad Oktagon Torino nel 2023), nativo di Altamura, nella categoria fino a 61,2 kg; il fighter romano Francesco Fornasieri è atteso invece dal fiorentino Samuel Donato. Un altro derby tricolore, infine, è quello che vedrà il milanese Simone “The Last One” Manno opposto al romano Tiziano Ferranti. Entrambe queste due sfide sono nella categoria di peso fino a 70,3 kg.

Oktagon Tsunami prevede, nella parte serale dell’evento, il Mondiale ISKA di kickboxing, tra il campione mondiale in carica, il romano Mattia Faraoni e il fighter romeno Danut Hurduc nella categoria dei pesi massimi (fino a 95kg).

Il torneo capitolino vede il patrocinio dell’Assessorato allo Sport di Roma Capitale e di quello della Regione Lazio. A livello sponsorizzativo confermano la loro presenza Tsunami Nutrition (title sponsor dell’evento), RTL 102.5, Leone Sport 1947, Wide, Printable, Il Corriere dello Sport (media partner), Clappit.com (ticketing partner) e Never Give Up (non profit partner).