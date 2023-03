LCP: ExtraGiro organizzerà il “Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria” (2023)

La Lega Ciclismo Professionistico (LCP) ha annunciato che, nell’ambito della organizzazione del “Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria” (in programma il prossimo 16 aprile – partenza da Riace/arrivo nel centro di Reggio Calabria) con delibera di affidamento in data odierna, ha individuato – all’esito della definizione della procedura relativa all’avviso pubblico di manifestazione di interesse – nella società “ExtraGiro” il partner tecnico che collaborerà alla concreta organizzazione dell’evento.

Per la Lega Ciclismo si tratta di un importante risultato che segna, così, il recupero di una gara storica e di rilevante importanza per tutto il movimento ciclistico e per il territorio calabrese.

La Lega si occuperà anche della produzione radio-televisiva legata alla manifestazione, in collaborazione con la società NVP SpA.

“La gara rievoca i fasti dello storico “Giro della Provincia di Reggio Calabria”, manifestazione ciclistica centenaria la cui prima edizione risale al 1920 (è stata già inserita, tra l’altro, nel calendario internazionale 2023 dall’Unione Ciclistica Internazionale) – ha dichiarato il consigliere delegato allo Sport della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giovanni Latella. “Un evento sportivo che ha visto, nel corso del tempo, alternarsi sulle strade del reggino, vere e proprie leggende delle due ruote (ad esempio Fausto Coppi, Gino Bartali, Gastone Nencini, Vittorio Adorni, Francesco Moser, e più di recente, Davide Cassani). Torna a vivere, quest’anno, in concomitanza con le celebrazioni del 50° anniversario dei “Bronzi di Riace”. A supporto del progetto anche la Regione Calabria e il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace, che, sin dall’inizio, hanno creduto nella bontà dell’iniziativa a marchio Lega Ciclismo”.

“La Lega – afferma il Commissario Straordinario, avv. Cesare Di Cintio – si conferma come forza propulsiva per il ciclismo e capace di svolgere un ruolo centrale al servizio del movimento, anche nelle interrelazioni con i diversi territori comunali, in funzione del contributo che il ciclismo può e intende fornire allo sviluppo socio-culturale degli stessi. Extragiro è realtà organizzatrice di affermata esperienza e NVP è Partner tecnico di indiscussa qualità. Entrambi assicureranno alla Lega il necessario e fondamentale apporto per la migliore organizzazione della manifestazione”.