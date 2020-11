Lavazza Platinum Partner di Nitto ATP Finals 2021-2025 a Torino

Inizia ufficialmente oggi il countdown di avvicinamento della città di Torino alla 1a edizione delle Nitto ATP Finals di tennis, che si svolgeranno per la prima volta nel capoluogo piemontese dal 14 al 21 novembre 2021, per poi proseguire fino all’edizione 2025. Lavazza, al fianco delle Istituzioni e degli Organismi nazionali e territoriali in qualità di Platinum Partner per l’intero quinquennio, esprime soddisfazione ed entusiasmo per l’inizio di questa nuova avventura sportiva attraverso le parole di Marco Lavazza (nella foto in primo piano), Vice Presidente del Gruppo Lavazza.

“Siamo orgogliosi di essere partner dal 2021 al 2025 delle ATP Finals di Torino, evento di grande prestigio e richiamo internazionale per il nostro brand e per la nostra città. L’ormai decennale impegno di Lavazza nel tennis con la presenza ai tornei del Grande Slam e la decisione di partecipare alle ATP Finals confermano un percorso consolidato e in linea con la nostra strategia di internazionalizzazione. – Dichiara Marco Lavazza, Vice Presidente del Gruppo Lavazza – Da tempo abbiamo scelto di parlare a una community ampia e trasversale come quella degli appassionati sportivi e di far apprezzare loro la vera cultura del caffè italiano: siamo onorati di poter affrontare questa importante sfida a Torino, Città che rappresenta la nostra tradizione e il nostro futuro, che ha visto nascere sia la Lavazza sia il primo caffè espresso italiano nella storia.”