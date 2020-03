La prossima Assemblea della LNPB si terrà a Roma

In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari l’Assemblea Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B è convocata per venerdì 13 marzo 2020 alle ore 7:00 in 1a convocazione e, occorrendo, in 2a convocazione per venerdì 13marzo 2020 alle ore 11.00 presso gli uffici di Bricofer (sede dell’azienda di proprietà del patron dell’Ascoli calcio, Massimo Pulcinelli) in Via Vincenzo Timeo, n. 97 a Roma, per discutere e deliberare in merito agli argomenti contenuti nel seguente “ORDINE DEL GIORNO”:

1) Verifica poteri; 2) Riforma dei Campionati e rapporti con le altre Componenti Federali; 3) Emergenza COVID 19: aggiornamenti; 4) Procedimenti pendenti: aggiornamenti e determinazioni conseguenti; 4) Comunicazioni del Presidente;5) Informativa del Direttore Generale; 6) Varie ed eventuali.

L’assemblea si svolgerà a Roma per gli eventi collegati all’emergenza Coronavirus e il patron dell’Ascoli Massimo Pulcinelli (nella foto in primo piano a sinistra insieme al presidente Balata – durante l’evento “Vincere Insieme” tenutosi di recente al CC Aniene organizzata dal manager Andrea Di Maso) si è reso subito disponibile per ospitare i lavori della LNPB guidata dall’avvocato Mauro Balata.