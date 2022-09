La Primera Divisiòn Femenina ha raggiunto l’accordo con DAZN: 35 mln di euro per trasmettere il campionato femminile spagnolo

(di Alessia Spolverini) – DAZN ha annunciato l’acquisizione dei diritti nazionali e globali per la massima divisione di calcio femminile spagnola per le prossime cinque stagioni a 7 milioni annui: dall’inizio del 2022-23 fino alla fine della stagione 2026-27, comprese le partite di Euro 2022 e le partite di qualificazione per la Coppa del Mondo 2023.

DZN trasmetterà ogni incontro live della lega a 16 squadre, con sette delle otto partite settimanali coperte in esclusiva. In totale, un ammontare di 240 partite nel corso delle cinque campagne, in cui verranno mostrati anche highlights, le analisi pre e post-match, interviste comprese. LaLiga ha però promesso che ben 43 milioni di dollari saranno iniettati nel lungo periodo, con accordi che vanno dalla sponsorizzazione del titolo alle licenze della competizione.

Si inizierà questo fine settimana (10 e 11 settembre), con le prime due partite di mezzogiorno: Alhama-Madrid Club de Futbòl Femenino e Club Atlético de Madrid-Real Sociedad de Futbòl Femenino.

Shay Segev, amministratore delegato del gruppo Dazn, ha dichiarato: “Non potremmo essere più orgogliosi di impegnarci per aumentare la visibilità del calcio femminile diventando la nuova emittente globale per LPFF. Vogliamo che le giocatrici, gli allenatori e i club siano conosciuti, nonché fonte di ispirazione per la prossima generazione di sportivi e tifosi di tutto il mondo.”