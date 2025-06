La “MicroStrategy di Solana” avanza verso Wall Street, mentre i retail si affidano al bot di Snorter per anticipare il prossimo trend.

Sol Strategies punta al NASDAQ con il ticker STKE e rafforzando il suo legame con Solana, con $72 milioni in SOL. Obiettivo: diventare il riferimento istituzionale nell’ecosistema Solana, mentre i retail scommettono su progetti emergenti come il bot di trading Snorter.

L’azienda canadese Sol Strategies ha ufficialmente avviato il processo di quotazione al NASDAQ, depositando presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti il modulo 40-F, richiesto alle società straniere che desiderano rendere negoziabili i propri titoli sui mercati americani. Attualmente già quotata in Canada, la società ambisce così ad ampliare la propria esposizione nei confronti degli investitori istituzionali e retail statunitensi, con l’obiettivo di consolidarsi come protagonista della finanza digitale.

Il ticker scelto sarà STKE, in chiaro riferimento alla natura strategica delle operazioni dell’azienda, strettamente connesse allo staking di Solana. Questa mossa non solo rappresenta un’apertura verso nuovi capitali, ma anche una dichiarazione d’intenti: Sol Strategies vuole porsi come il principale veicolo di investimento istituzionale legato all’ecosistema Solana.

Il confronto con MicroStrategy di Michael Saylor non è casuale: proprio come quest’ultima ha fatto con Bitcoin, Sol Strategies ha costruito una strategia finanziaria fondata sull’accumulo di criptovaluta: in questo caso Solana (SOL). L’azienda ha già acquisito oltre 420.000 SOL, per un valore attuale di circa 72 milioni di dollari, da utilizzare come riserva di liquidità e asset di lungo termine.

Nel mese di aprile, ha emesso 500 milioni di dollari in obbligazioni convertibili per finanziare ulteriori acquisti di SOL, destinati allo staking: il processo con cui si validano transazioni sulla blockchain di Solana in cambio di ricompense. Questa scelta indica una forte convinzione nelle prospettive a lungo termine dell’asset e nel ruolo strategico dello staking come generatore di redditività passiva.

Sol Strategies rafforza la rete Solana

A differenza di MicroStrategy, tuttavia, Sol Strategies non si limita ad accumulare criptovalute, ma partecipa attivamente all’infrastruttura della rete. La società gestisce infatti tre nodi validatori sulla mainnet di Solana e ha annunciato l’intenzione di aumentare il numero nel prossimo futuro. Questo la rende un attore tecnico oltre che finanziario, con un ruolo diretto nella sicurezza, scalabilità e decentralizzazione della blockchain.

Questa doppia natura – di investitore e di validatore – consolida Sol Strategies come uno dei principali stakeholder di Solana, che oggi è la sesta criptovaluta per capitalizzazione, con oltre 76 miliardi di dollari. Il suo ecosistema, noto per velocità e costi di transazione ridotti, continua ad attrarre sviluppatori, utenti e nuovi progetti DeFi e NFT.

Mentre Sol Strategies guarda a Wall Street, i retail puntano su Snorter ($SNORT)

Mentre Sol Strategies prepara il suo ingresso nel mercato regolamentato statunitense, un’altra parte dell’ecosistema Solana si muove rapidamente, ma in direzione opposta: quella della speculazione decentralizzata e virale.

Snorter ($SNORT) è un crypto trading bot costruito su Solana e integrato in Telegram, progettato per offrire swap ultra-rapidi, protezione MEV, copy trading e compatibilità multichain con Ethereum, Polygon e Base. Grazie all’infrastruttura di Solana, garantisce basse commissioni e alta efficienza. Combina utilità reale e branding da meme coin, offrendo agli utenti vantaggi come rapidità nelle operazioni, bassi costi di transazione, facilità d’uso via Telegram, accesso al copy trading e opportunità di guadagno in ecosistemi ad alto potenziale, il tutto in un’interfaccia intuitiva e accessibile anche ai meno esperti.

Il token $SNORT, basato su Solana e integrato in Telegram rappresenta oggi uno degli asset più discussi tra gli investitori retail. Snorter si rivolge, infatti, a un target completamente diverso rispetto a Sol Strategies: investitori agili, orientati al breve termine, disposti a scommettere su progetti con elevato potenziale di crescita virale e speculativa. Due strategie, due velocità, ma con un punto in comune: Solana come terreno fertile per l’innovazione crypto.

La prevendita del token $SNORT, attualmente attiva sul sito ufficiale di Snorter, ha già raccolto più di 1,2 milioni di dollari, con un prezzo per token pari a 0,0965 dollari e un modello a crescita progressiva ogni due giorni.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.